انهيار شركة طيران يشل مطاراً أميركياً ويوقف الرحلات التجارية بالكامل

أدى انهيار شركة الطيران "سبيريت إيرلاينز" إلى توقف جميع رحلاتها الجوية، ما تسبب في تعطّل الحركة التجارية في مطار أرنولد بالمر الإقليمي بولاية بنسلفانيا الأميركية، بعد أن كان يعتمد بشكل شبه كامل على هذه الشركة في تشغيل رحلاته.

وبحسب التقارير، فإن المطار الواقع خارج مدينة بيتسبرغ وجد نفسه فجأة دون أي رحلات تجارية مجدولة، ما شكّل ضربة قوية لعملياته اليومية، ودفع إدارته إلى البحث عن شركات طيران بديلة لإعادة تشغيل الخطوط الجوية في أسرع وقت ممكن.

وكان مطار أرنولد بالمر الإقليمي يعتمد بشكل كبير على سبيريت إيرلاينز لتسيير رحلاته، ما جعل انهيار الشركة يترك فراغاً تشغيلياً كبيراً انعكس مباشرة على حركة السفر من وإلى المطار، وأثر على خطط التوسع التي كانت قيد الإعداد وفق jalopnik.

وفي ظل هذا الوضع، تسعى إدارة المطار إلى استقطاب شركات طيران أخرى لسد الفراغ، بالتزامن مع استمرار بعض العمليات المحدودة مثل الطائرات الخاصة والرحلات المستأجرة، إلى حين عودة الرحلات التجارية المنتظمة. كما تجري محادثات أولية مع عدة شركات طيران منخفضة التكلفة لدراسة إمكانية تشغيل خطوط جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الطيران منخفض التكلفة تحديات متزايدة، حيث تعتمد العديد من المطارات الإقليمية الصغيرة على شركات محدودة لتشغيل رحلاتها، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر في حال توقف أو انهيار أي من هذه الشركات.

وتشير التقديرات إلى أن المطار قد يضطر إلى إعادة هيكلة بعض عملياته وتقليص عدد من الوظائف مؤقتاً، في حال استمر غياب شركات الطيران البديلة خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ حثيثة لإعادة النشاط التجاري في أقرب وقت ممكن، وإنعاش الحركة الجوية التي توقفت بشكل مفاجئ وغير مسبوق في تاريخ المطار.

ولا يُعد مطار أرنولد بالمر الحالة الوحيدة المتضررة من سقوط سبيريت، ففي مطار أتلانتيك سيتي الدولي، كانت الشركة تُشغّل نحو 75% من الرحلات التجارية، ما وضع المطار أيضاً أمام أزمة تشغيلية كبيرة، إلا أن جاذبية أتلانتيك سيتي السياحية ساعدت على جذب شركات بديلة بسرعة أكبر.