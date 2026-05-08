11.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.9 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 3243 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2319 مبايعة بقيمة 7.9 مليارات درهم، و634 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.8 مليار درهم، كما سُجل 218 معاملة هبة بقيمة 2 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 171 مبايعة لأراضٍ، و2040 مبايعة لوحدات سكنية و180 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 157 رهناً لأراضٍ، و380 رهوناً لوحدات سكنية، و97 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.2 مليارات درهم نتجت عن 765 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 4.6 مليارات درهم نتجت عن 1626 صفقة.

وحلت منطقة الخليج التجاري في المركز الأول من حيث قيمة المبايعات بـ 1.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا بـ 359 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ 347 مليون درهم، ورابعاً منطقة قناة دبي المائية بـ 297 مليون درهم، وخامساً منطقة سيح شعيب 1 بـ 261 مليون درهم.

وشهد السوق معاملة هبة لأرض تجارية في منطقة السطوة بقيمة 825 مليون درهم، وكذلك رهنت قطعة أرض في منطقة سما الجداف بقيمة 151 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على الخريطة في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «كاسا آي أتش إس» بقيمة 101.2 مليون درهم، إلى جانب رهن فيلا جاهزة في منطقة دبي استيديو سيتي بقيمة 81 مليون درهم.