جمارك دبي تعزز مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة تحديات التجارة العالمية

واصلت جمارك دبي تعزيز جهودها الاستباقية لترسيخ مرونة سلاسل الإمداد وضمان استدامة حركة التجارة، عبر تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على سرعة الاستجابة والتنسيق المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم انسيابية تدفق البضائع ويرفع جاهزية القطاع اللوجستي لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة.

وتعمل جمارك دبي بشكل مستمر على تبني حلول تشغيلية ومبادرات تطويرية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ومحور رئيسي لحركة الإمداد الدولية.

وفي هذا الإطار، نظّمت جمارك دبي ورشة عمل متخصصة جمعت وكلاء الشحن والشركاء الاستراتيجيين وممثلي القطاع اللوجستي، ضمن سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف أطراف منظومة التجارة وسلاسل الإمداد، وخلق منصة حوار موحدة لمناقشة التحديات التشغيلية واستعراض الحلول والمبادرات الداعمة لاستمرارية حركة البضائع وتسريع كفاءة العمليات اللوجستية.

وشهدت الورشة نقاشات مباشرة مع ممثلي شركات الشحن والخدمات اللوجستية، حيث جرى طرح أبرز التحديات الحالية ومناقشتها بشكل فوري مع الجهات المعنية، إلى جانب استعراض الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية للحفاظ على انسيابية الحركة التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في مختلف الظروف والمتغيرات.

وأكدت جمارك دبي خلال الورشة أن تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع الشركاء يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الجمركي واللوجستي، خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية التي تتطلب جاهزية عالية ومرونة تشغيلية متقدمة لضمان استمرارية الأعمال وحركة التجارة.

كما تضمنت الورشة عرضاً لأبرز الحلول والإجراءات التطويرية التي تم اعتمادها لدعم القطاع اللوجستي، إضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة ناقشت الفرص التطويرية وتبادل الرؤى والمقترحات بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وتواصل جمارك دبي، من خلال هذه اللقاءات النوعية، ترسيخ دورها كحلقة وصل تجمع مختلف مكونات القطاع التجاري واللوجستي تحت رؤية مشتركة تدعم تنافسية دبي الاقتصادية وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد المشاركون أهمية هذه المبادرات في تسريع معالجة التحديات التشغيلية وتعزيز التواصل المباشر بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيدين بالدور الحيوي الذي تقوم به جمارك دبي في دعم استدامة حركة التجارة ورفع جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.