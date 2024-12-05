ثروة مليارديرات الإمارات تقفز 40% إلى 139 مليار دولار



كشف تقرير بنك «يو بي إس» السويسري، عن أن ثروة المليارديرات في أنحاء العالم ارتفعت خلال الـ10 أعوام الماضية، وخلص التقرير إلى أنه في أبريل 2024 كان هناك 2682 مليارديراً حول العالم بارتفاع بنسبة 50% مقارنة بمارس 2015، وارتفع إجمالي ثرواتهم بنسبة 121% ليصل إلى 14 تريليون دولار خلال هذه الفترة.

وارتفعت الثروة الإجمالية لمليارديرات الإمارات بنسبة 40% إلى 139 مليار دولار، مع نمو عدد المليارديرات إلى 18 مليارديراً بزيادة 5.9%.

وقد شهدت سويسرا وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة تدفقاً للمليارديرات، ويرغب أصحاب الثروات في العيش في دول تدعم فيها الهياكل القانونية لنقل الثروة.

كما أظهر التقرير تزايد وتيرة انتقال المليارديرات، حيث انتقل واحد من بين كل 15 للإقامة في مكان آخر منذ جائحة «كورونا»، بحثاً عن الاستقرار السياسي، والرعاية الصحية الجيدة، والمدارس الناجحة، حيث هاجر مليارديرات تبلغ ثرواتهم أكثر من 400 مليار دولار في أربع سنوات، حيث تجتذب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكبر عدد من رؤوس أموال المليارديرات. ومع تنافس البلدان على بناء صناعات المستقبل، فإن هذا يمثل استثماراً محتملاً كبيراً.

وارتفعت الثروة بين المليارديرات بصورة ثابتة في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل في أوروبا، في حين شهدت الصين فترات نمو قوي حتى 2020، وتباطؤاً منذ ذلك الحين.

توزيع المليارديرات

وفي المجموع، نمت ثروة المليارديرات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 17 % إلى 3.7 تريليونات دولار وزاد عدد المليارديرات بمقدار 70 مليارديراً إلى 728 مليارديراً.

وفي الولايات المتحدة، قفز عدد المليارديرات إلى 835 من 751، بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليونات دولار من 4.6 تريليونات دولار.

وفي الصين، انخفض عدد المليارديرات إلى 427 من 520، وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار من 1.8 تريليون دولار. وفي عام 2021، كان هناك 626 مليارديراً في الصين، بلغت ثرواتهم مجتمعة أكثر من 2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات سابقة ليو.بي.إس

المليارديرات الجدد

أما المليارديرات الجدد فهم في الغالب من رواد الأعمال، وكانوا هذا العام من صنع أنفسهم في الغالب. وبلغ عدد الأشخاص الذين أصبحوا مليارديرات للمرة الأولى 268، 60 % منهم من رواد الأعمال. وهذا على عكس تقرير العام الماضي عندما كان معظم المليارديرات الجدد من المليارديرات الذين ورثوا المال. ومع اكتساب انتقال الثروة العظيم زخما، نتوقع أن تزيد نسبة المليارديرات متعددي الأجيال.

استثمارات

وجاء في التقرير «ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام»، حيث ارتفعت بواقع ثلاثة أضعاف إلى 4. 2 تريليون دولار، على خلفية التكنولوجيات الجديدة، وتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

وفي استطلاع شمل 82 مليارديراً، أجراه بنك «يو بي إس»، ما بين يونيو وسبتمبر الماضيين، قال 40 % إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وقال 40 % إنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الملاذات الآمنة، مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، في حين قال 31 % إنهم يريدون زيادة مدخراتهم النقدية.