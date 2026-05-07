رأس الخيمة تعزز حضورها في «اصنع في الإمارات» وترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتصنيع المتقدم

برزت إمارة رأس الخيمة تنافسيتها وريادتها في الصناعات المتقدمة خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات»، الذي استضافته العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من الجهات الاقتصادية والصناعية في الإمارة، حيث استعرضت أبرز مقوماتها الاستثمارية والصناعية ودورها المتنامي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في الدولة.

وضم جناح الإمارة كلاً من غرفة تجارة رأس الخيمة، ودائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، ومجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، إلى جانب شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وشركة سيراميك رأس الخيمة، حيث استعرضت الجهات المشاركة أبرز مشاريعها ومبادراتها، إضافة إلى المقومات الصناعية والاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة، ودورها في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن معرض «اصنع في الإمارات» يمثل منصة وطنية استراتيجية لتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، وفرصة مهمة لإبراز ما تمتلكه إمارة رأس الخيمة من مزايا تنافسية وفرص استثمارية واعدة تسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم نمو بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الإمارة تواصل تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات المتنوعة، مدفوعة بالتوسع المتسارع في المناطق الصناعية والحرة، وتطور البنية التحتية، إلى جانب البيئة التشريعية المرنة، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو القطاع الصناعي وزيادة جاذبية رأس الخيمة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مشاركة المجموعة في المعرض تعكس التزامها المستمر بدعم مكانة رأس الخيمة مركزاً متقدماً للتصنيع والاستثمار الصناعي في المنطقة، من خلال تطوير منظومة صناعية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة ومواكبة التحولات العالمية في سلاسل القيمة.

وأشار إلى أن جناح «راكز» سلّط الضوء على البيئة الاستثمارية المرنة التي توفرها المجموعة، بما يشمل البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة التي تمكّن المستثمرين من التوسع بثقة واستدامة، في ظل تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمناطق الاقتصادية في الدولة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وأكد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار» للصناعات الدوائية، أن مشاركة الشركة تعكس استمرارها في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز ركائز الصناعة الدوائية الوطنية تحت شعار «صُنع في الإمارات»، مشيراً إلى نجاحها في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 سوقاً عالمية، بما يعكس تطور القطاع الدوائي الإماراتي وكفاءة منظومته التصنيعية.

وأوضح أن «جلفار» ركزت خلال مشاركتها على إبراز استثماراتها في مجالات البحث والتطوير الدوائي، وجهودها لتعزيز الاكتفاء المحلي في تصنيع المواد الفعالة، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة والابتكار.

وأكد المهندس عبدالله مسعد أن مشاركة سيراميك رأس الخيمة بجناحين في المعرض تعكس أهمية الحدث للشركات الوطنية، باعتباره منصة استراتيجية لاستعراض القدرات الصناعية الإماراتية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الشركة استعرضت أحدث ابتكاراتها وحلولها المتكاملة في قطاع السيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب إبراز رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد وهويتها الإماراتية المستندة إلى إرث صناعي عريق، مؤكداً التزامها بدعم مستهدفات الدولة في بناء قطاع صناعي متطور يتمتع بقدرة تنافسية عالمية.

واختتم بأن المعرض أتاح فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع نخبة من قادة القطاع الصناعي والمستثمرين والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.