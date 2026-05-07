204 مليارات درهم أصول «مجموعة الإمارات» بنمو 12%

ارتفع إجمالي أصول «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية 2025–2026 بنسبة 12% ليصل إلى 204 مليارات درهم، مقارنة بـ182.6 مليار درهم في السنة السابقة، كما ارتفع حجم السيولة النقدية لدى المجموعة، من 59.6 مليار درهم، مقارنة بـ53.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2024 – 2025.

ويعكس هذا النمو في إجمالي الأصول قوة الأداء المالي للمجموعة واستمرار توسع عملياتها على مستوى مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي والخدمات المساندة. كما يشير إلى نجاح استراتيجيتها في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستثمار الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم مركزها المالي وترسيخ قدرتها على مواصلة التوسع والنمو المستدام خلال السنوات المقبلة.