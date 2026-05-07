«بروكفيلد» و«الشايع» تراهنان على عقارات دبي بمشروع جديد

تؤسس شركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول مشروعاً عقارياً جديداً في دبي بالاشتراك مع «مجموعة الشايع»، في رهان جريء على سوق العقارات في اﻹمارة حتى مع دخول التوترات في الشرق الأوسط شهرها الثالث، بحسب بلومبيرج.

وستعمل الشركتان على تطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 480 ألف قدم مربعة في منطقة «دبي هيلز» الراقية، وستتولى شركة «بروكفيلد بروبرتيز» مهام مدير التطوير والعقارات للمشروع، الذي يمثل أول دخول استثماري ضخم للشركة في المنطقة منذ اندلاع التوترات.

وتعد هذه الخطوة رهاناً جوهرياً على سوق العقارات في دبي؛ حيث أدى تدفق المغتربين والمستثمرين الدوليين في السنوات السابقة إلى تحويل المدينة إلى واحدة من أكثر الأسواق نمواً وازدهاراً في العالم، وبدأت في جذب اهتمام المستثمرين المؤسسيين بشكل لافت.

وبالنسبة لشركة «بروكفيلد» فإن الصفقة تعكس القناعة بالأساسيات الاقتصادية طويلة المدى للمنطقة، وفقاً لما صرح به جاد اللون، الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لشركة بروكفيلد في الشرق الأوسط.

وتصنف «بروكفيلد» ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في الشرق الأوسط، وقد أظهرت رغبة مستمرة في إبرام الصفقات في منطقة الخليج، والشركة من بين الجهات التي تدرس شراء حصة في شبكة أنابيب تابعة لشركة البترول الكويتية، في حين كشفت شركة «بلاك ستون» (Blackstone Inc) عن صفقتين منذ بدء التوترات.

وتعتبر صفقة «بروكفيلد» مثالاً آخر على كيفية تطلع مديري الأصول البديلة بشكل متزايد إلى الشرق الأوسط لعقد شراكات استثمارية، تتجاوز مجرد اعتباره مصدراً لرأس المال، وتتمتع الشركة بعلاقات وثيقة مع المنطقة.

وقد نفذت «بروكفيلد» استثمارات عقارية أخرى في دبي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أسهمت في تطوير «آي سي دي بروكفيلد بالاس» (ICD Brookfield Place)، الذي يعد واحداً من أبرز مباني المكاتب في المدينة، كما راهنت على سوق الإسكان الفاخر في الإمارة عبر مشروع «سولايا» (Solaya) الواقع على الواجهة البحرية، والذي يوفر شققاً سكنية راقية.

وسيضم المشروع العقاري الجديد مساحات مكتبية من الفئة الممتازة (Grade A)، ووحدات سكنية مخصصة للإيجار، ومرافق تجزئة، وعند اكتمال المشروع ستنقل مجموعة «الشايع» مكتبها الجديد في الإمارات إلى هذا الموقع.

ومجموعة «الشايع» هي شركة عائلية انطلقت من الكويت، وتدير سلسلة من العلامات التجارية العالمية في المنطقة تشمل «ستارباكس»، «أمريكان إيجل»، و«إتش آند إم»، وتمتد محفظتها عبر الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، وأوروبا، وقد أدخلت علامتي «بري مارك» (Primark) و«أولتا بيوتي» (Ulta Beauty) إلى دبي في الأسابيع الأخيرة.