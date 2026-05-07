راتب 20 أسبوعاً.. مكافأة من "مجموعة الإمارات" للموظفين

قدمت "مجموعة الإمارات"، مكافأة للعاملين لديها بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي.

ووفقاً لمصادر في المجموعة تعادل المكافأة راتب 20 أسبوعاً سيستلمها العاملون في المجموعة ضمن جدول الرواتب الرسمية.

وشهد إجمالي أعداد العاملين في المجموعة خلال السنة المالية الماضية نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 130919 موظفاً، في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا تنفيذ برامج التوظيف على مستوى العالم، بما يدعم توسّع عملياتهما ويعزّز جاهزيتهما للمرحلة المقبلة. وفي الوقت ذاته، تجاوز عدد الكوادر الوطنية الإماراتية ضمن المجموعة حاجز 4 آلاف موظف.