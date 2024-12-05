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أعمال

"المركزي": 85 مليار درهم قروض مصرفية جديدة للقطاع الخاص خلال 8 أشهر

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سامح الليثي

منحت البنوك العاملة بالإمارات أكثر من 85 مليار درهم كقروض جديدة للقطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2024.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن الرصيد التراكمي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص تجاوز 1.325 تريليون درهم في شهر اغسطس الماضي مقارنة بحوالي 1.240 تريليون درهم نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن شركات الأنشطة التجارية والصناعية شكلوا الحصة الأكبر ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها 861 مليار درهم.

فيما وصل اقتراض الأفراد من 418 مليار درهم نهاية 2023 إلى إجمالي 464 مليار درهم بنهاية اغسطس الماضي.