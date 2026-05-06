«موانئ دبي العالمية» تعيد رسم خريطة التجارة في أفريقيا

تواصل «موانئ دبي العالمية» ترسيخ حضورها المتنامي في القارة الأفريقية من خلال استثمارات نوعية ومشاريع تشغيلية تعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى، تقوم على بناء منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم حركة التجارة البينية ويخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصادات المحلية.

وكشف التقرير السنوي لعام 2025 أن أفريقيا لم تعد مجرد سوق ناشئة ضمن خريطة أعمال المجموعة، بل تحولت إلى محور استراتيجي للنمو، مدعومة بتحسن البنية التحتية للموانئ، وهو ما انعكس في تسجيل القارة نمواً قوياً في حركة المناولة بنسبة 8.3% خلال العام، في إشارة واضحة إلى تسارع النشاط التجاري وتعافي سلاسل الإمداد.

وبرزت الاستثمارات المباشرة في الموانئ الأفريقية كمحرك رئيسي للتغيير. ففي تنزانيا، شكّل تشغيل وتطوير ميناء دار السلام نموذجاً عملياً لهذا التحول، حيث بدأت المجموعة تشغيل الأرصفة من 1 إلى 7 في أبريل 2024، ضمن امتياز يمتد لـ 25 عاماً، مدعوماً باستثمار قدره 250 مليون دولار. وقد أسهم هذا الاستثمار في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي مكن الميناء من مناولة أكثر من 90% من تجارة تنزانيا الدولية، في انعكاس مباشر لأثر تطوير البنية التحتية على الاقتصاد الوطني.

وخلال عام 2025، واصل الميناء تسجيل أداء قوي، إذ حقق نمواً بنسبة 55%، فيما ارتفعت عمليات الشحن بالدحرجة بنسبة 28%، وبلغت مناولة البضائع العامة 6.11 ملايين طن، بزيادة قدرها 23%. ولم يقتصر الأثر على الأداء التشغيلي، بل امتد إلى الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت إيرادات الجمارك الحكومية إلى 3.3 مليارات دولار، بزيادة بلغت 0.5 مليار دولار.

ويتجاوز دور «دي بي ورلد» تشغيل الموانئ إلى بناء منظومات لوجستية متكاملة. حيث تعمل الشركة على تطوير منصات لوجستية في أفريقيا جنوب الصحراء، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز الربط متعدد الوسائط وتبسيط حركة البضائع عبر الحدود، بما يرفع كفاءة سلاسل التوريد ويقلل التكاليف التشغيلية على الشركات.

وتؤكد البيانات أن استثمارات المجموعة في المنطقة لا تقتصر على البنية التحتية الصلبة، بل تشمل أيضاً بناء قدرات طويلة الأجل تدعم النمو المستدام.

ويمتد تأثير هذه الاستثمارات إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم مشاريع «دي بي ورلد» في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي. ففي السنغال، على سبيل المثال، أظهرت دراسة مستقلة نشرتها الشركة أنه خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، أسهمت الشركة بمتوسط سنوي بلغ 1.1 مليار دولار في القيمة المضافة الإجمالية للناتج المحلي، بما يعادل نحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي الوطني، فيما وصل الأثر التراكمي إلى 3.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد سوق العمل، دعمت أنشطة الشركة نحو 170 ألف وظيفة سنوياً، أي ما يمثل 3.1% من إجمالي القوى العاملة في السنغال، في مؤشر واضح على الدور المتنامي للاستثمار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتواصل الشركة العمل على تعزيز شراكاتها في القارة، سواء على المستوى التجاري أو المجتمعي. ففي نيجيريا، تم توقيع شراكة مع شركة «بيبسيكو» تتضمن استثماراً بقيمة 20 مليون دولار في الإنتاج المحلي بمدينة لاغوس، إلى جانب مبادرات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، استفاد منها أكثر من 6,000 شخص، ما يعكس التزام الشركة بدعم المجتمعات التي تعمل فيها.

وتستفيد «دي بي ورلد» من انتشارها الجغرافي الواسع في أفريقيا، حيث تغطي عملياتها عدداً كبيراً من الدول تشمل كينيا ورواندا ومصر والجزائر وغيرها، ما يمنحها قدرة فريدة على ربط الأسواق الأفريقية ببقية العالم وتعزيز تدفقات التجارة الدولية.

ويشمل التزام «دي بي ورلد» بالبنية التحتية الأفريقية القارة بكاملها، حيث استثمرت ما يقارب 3 مليارات دولار، مع التزام بضخ 3 مليارات أخرى في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وتشمل الاستثمارات منصّة الخدمات اللوجستية في كيغالي، في رواندا، وممر مابوتو في موزمبيق، وجميعها تهدف إلى بناء شبكات تجارية فعالة وجاهزة للمستقبل، وترسيخ دور القرن الأفريقي في التجارة العالمية.وتؤكد المؤشرات مجتمعة أن استراتيجية موانئ دبي العالمية في أفريقيا تتجاوز مفهوم الاستثمار التقليدي في الموانئ، لتتحول إلى نموذج متكامل لإعادة بناء منظومة التجارة، قائم على الربط اللوجستي.