«هيرا للصناعات» تعزز استثماراتها بمنشأة جديدة وتضيف 100 وظيفة

تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ موقعها مركزاً صناعياً جاذباً للاستثمارات النوعية، مع إعلان مجموعة «هيرا للصناعات» عن توسعة جديدة لعملياتها ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عبر إنشاء منشأة إنتاجية متكاملة في منطقة الغيل الصناعية، على مساحة تبلغ 7450 متراً مربعاً.

وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع قدراتها التصنيعية في قطاع مواد البناء، حيث ستسهم المنشأة الجديدة، التي تضم مصنعاً ومستودعاً، في رفع الطاقة الإنتاجية لحلول العزل الحراري والصوتي التي تقدمها الشركة تحت علامتي «أيروفوم» و«أيروسوند»، لتتجاوز 500 ألف متر مربع شهرياً، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والدولية. وتوفر التوسعة الجديدة أكثر من 100 فرصة عمل جديدة، في خطوة تعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي في دعم سوق العمل المحلي، وتعزيز مساهمته في التنويع الاقتصادي للإمارة.

وأكد أوميش أوني، مدير العمليات لمجموعة «هيرا للصناعات» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن التوسع الجديد يعكس ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية لرأس الخيمة، مشيراً إلى أن الطلب المستدام على حلول العزل عالية الأداء يشكل دافعاً رئيسياً لتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيراً إلى أن «راكز» لعبت دوراً محورياً في تسهيل إجراءات التوسع، من خلال منظومة خدمات مرنة وكفاءة تشغيلية عالية، ما مكّن الشركة من تنفيذ خططها بسلاسة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن توسع استثمارات «هيرا للصناعات» يجسد ثقة المستثمرين في الإمارة كمنصة للنمو المستدام، لافتاً إلى تحول استراتيجي في توجهات الشركات نحو الاستثمار طويل الأجل في بيئات أعمال توفر الاستقرار والوضوح التشغيلي.

وتعد «هيرا للصناعات» من الشركات الصناعية العالمية التي تتخذ من «راكز» مقراً لعملياتها منذ عام 2008، فيما تعكس هذه التوسعة استمرار الزخم الصناعي الذي تشهده رأس الخيمة، مع تزايد توجه الشركات نحو توسيع استثماراتها ضمن بيئة أعمال تنافسية تدعم النمو والتوسع.