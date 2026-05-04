دبي .. بيع شقة سكنية فاخرة بـ 101.2 مليون درهم

استهلّ السوق العقاري في دبي تعاملات الأسبوع بصفقة لافتة، تمثّلت في بيع شقة سكنية فاخرة بقيمة 101.2 مليون درهم، في مؤشر على استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الشقة تقع في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «كاسا آي إتش إٍس»، وتمتد على مساحة 1970 متراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 51,370 درهماً للمتر المربع الواحد.

وبلغت التصرفات العقارية في دبي مع بداية تعاملات الإثنين نحو 1.3 مليار درهم، نتجت عن 460 صفقة، ما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق مع انطلاقة الأسبوع.