أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تلامس التريليون درهم

لامست أصول البنوك الإسلامية بالإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية فبراير الماضي في ظل توسع واضح في الصيرفة الإسلامية بالإمارات ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات.

واحتفظت الإمارات بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي في حجم أنشطة البنوك الإسلامية سواء على صعيد الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أونشاط التمويلات الممنوحة للعملاء.

وكانت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات قد حققت أكبر نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 21% خلال عام مقابل 17.5% نسبة نمو أصول البنوك التجارية وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 170 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى فبراير الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.

رصيد تراكمي

في المقابل أوضحت بيانات بنك الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الإسلامية محلياً نمت بنسبة سنوية 10% وبقيمة إضافية بلغت 16 مليار درهم خلال عام مرتفعة من رصيد تراكمي 164 مليار درهم في فبراير 2025 إلى 180 مليار درهم في نهاية فبراير المنقضي من العام الجاري.

وطال زخم النمو في الصيرفة الإسلامية أيضا أنشطة الإئتمان والودائع حيث كانت حركة الإئتمان الإسلامي هي الأنشط من حيث معدل نموها على صعيد الإئتمان المصرفي على مدار عام ليتجاوز نموه 21.4% على أساس سنوي بمنح 108 مليارات درهم كإئتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للإئتمان الإسلامي 611 مليار درهم.

وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين بنسبة توازي 65% من إجمالي الإئتمان المصرفي الإسلامي المحلي وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 48 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد إئتمانه الإسلامي التراكمي من 350 مليار درهم فبراير 2025 إلى رصيد 398 مليار درهم بنفس الفترة من 2026.

حركة الودائع

بدورها كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو ناهز 27% وبحوالي 149 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 559 مليار درهم إلى 748 مليار درهم في نهاية فبراير المنتهي من العام الجاري.

وكانت ودائع المقيمين الحصة الأكبر بنسبة تتجاوز 98% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة وارتفع رصيدها التراكمي 25.6% وبقيمة إضافية بلغت 150 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 586 مليار درهم بنهاية فبراير العام الماضي إلى رصيد تراكمي 736 مليار درهم نهاية فبراير 2026.