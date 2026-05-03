5 جهات في الفجيرة تستشرف فرص الاستثمار عبر «اصنع في الإمارات»

تشارك إمارة الفجيرة في الدورة الخامسة من منتدى «اصنع في الإمارات» التي تنطلق غدا في أبوظبي عبر منصة موحدة تمثل خمس جهات حكومية ومحلية، هي بلدية الفجيرة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك في إطار رؤية تكاملية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات الإمارة مع ممثلي القطاع الخاص، لإبراز المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها الفجيرة، وتعزيز حضورها بوصفها مركزاً واعداً للاستثمار التعديني والصناعات المرتبطة به.

خريطة صناعية

وستشارك دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة خريطة صناعية تفاعلية تقدم حلاً شاملاً للبيانات الصناعية والاقتصادية في الإمارة، إلى جانب عرض مجموعة من العينات لمنتجات مختلفة صُنعت في الفجيرة، في إطار دعم الصناعات الوطنية وإبراز القدرات الصناعية القائمة. كما ستقدم عرضاً يشمل خريطة صناعية تفاعلية تعد منصة متكاملة للبيانات الصناعية والاقتصادية في الإمارة، بما يسهم في دعم المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب عرض مجموعة من العينات لمنتجات مختلفة صُنعت في الفجيرة، في إطار دعم الصناعات الوطنية وإبراز القدرات الصناعية القائمة.

كما ستعرض مجموعة من منتجات الشركات والمنتجات الوطنية، من بينها شركة «باور بلاس كابل» العربية، و«ماي هوم» للكرافانات، وشركات متخصصة في إنتاج الدواجن والصناعات الغذائية، إلى جانب بنك الفجيرة الوطني، بما يعكس تنوّع القاعدة الصناعية والاقتصادية في الإمارة، ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم نمو القطاع الصناعي.

فرص الاستثمار

وستعرض مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فرص الاستثمار التعديني المتاحة في الإمارة، الى جانب عرض العينات الصخرية والموارد الطبيعية التعدينية التي تزخر بها الفجيرة، إلى جانب المنتجات الصناعية التي تم تصنيعها محلياً، وكيف نجحت الإمارة في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع صناعية كبرى ذات إنتاجية عالمية وتنافسية عالية على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

وستقدم المنطقة الحرة بالفجيرة عرضاً متكاملاً لحلولها وخدماتها المتقدمة، مستعرضة منظومتها المتكاملة التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو الأعمال وتواكب متطلبات المستثمرين من مختلف القطاعات. كما ستسلط الضوء على التسهيلات التنافسية التي توفرها، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، إلى جانب إبراز مرونة الإجراءات والخدمات الداعمة التي تسهم في تمكين المستثمرين من تأسيس وتوسيع أعمالهم بكفاءة، بما يعكس مكانة الفجيرة كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ستشارك بلدية الفجيرة بإحدى خدماتها الذكية وهي منصة رخصتي، التي تعد أداة رقمية لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الاعمال، الى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف الامارات للتنمية في خطوة تهدف الى تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الامارة، كما ستعرض البلدية منتجات لعدد من الشركات الوطنية.