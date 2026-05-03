الملاحة الجوية تعود إلى طبيعتها

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات اعتباراً من أمس، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتاً.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. ومع إعادة فتح الأجواء بشكل كامل، تشير جداول رحلات الناقلات الوطنية إلى توجه تدريجي نحو استعادة كامل العمليات وشبكة وجهاتها، مع توقعات بعودة النشاط إلى مستوياته المعتادة خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت مصادر في شركات الطيران الوطنية إنه باتت عودة الرحلات إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل الحرب مرهونة بعدة عوامل، وفي مقدمتها ظروف كل شركة طيران على حدة، إلى جانب حجم الطلب على الوجهات المختلفة.

وأوضحت المصادر أن قرارات إعادة التشغيل والتوسع في الرحلات تعتمد بشكل رئيس على مؤشرات الإقبال وحركة الحجوزات، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية لكل ناقلة.