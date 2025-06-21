500 مليار درهم أصولاً جديدة للمصارف في الإمارات خلال عام

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أن البنوك العاملة في الإمارات قد أضافت ما يناهز 500 مليار درهم، إلى قاعدة الأصول المملوكة لها خلال عام، لترفع الرصيد التراكمي للأصول بنسبة 12% على أساس سنوي، إلى 4.71 تريليونات درهم، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، مقارنة بنفس الفترة من 2024، مرتفعاً أيضاً على أساس شهري، بنمو وصل 1.9%، مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري.

وأوضح تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح من بنوك الدولة، تجاوز 2.24 تريليون درهم، بنهاية مارس الماضي، وبأكثر من 195 مليار درهم جديدة خلال عام، بنمو على أساس سنوي 9.7%، فيما نما الرصيد على أساس شهري بنسبة 1.6% عن شهر فبراير 2025، مدفوعاً بنمو الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والائتمان الأجنبي بحوالي 16.2 مليار درهم، خلال شهر مارس.

فيما قد جذبت بنوك الدولة أكثر من 494 مليار درهم، كودائع جديدة للعملاء، خلال عام، بنهاية مارس العام الجاري، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 20.2%، إلى رصيد تراكمي 2.93 تريليون درهم، بنهاية مارس 2025، مقابل ذلك، ارتفعت الودائع على أساس شهري بنسبة 2.3%، مدفوعة بنمو 2.4% بودائع المقيمين، و0.4% في ودائع غير المقيمين.

وتابع التقرير بنمو القاعدة النقدية على أساس شهري 2%، لتتجاوز 833.1 مليار درهم في مارس 2025، مع ارتفاع قياسي 62% في الحساب الاحتياطي، إلى جانب نمو 4.1% في العملات المصدرة، بما تخطى الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامي.

من جانب آخر، أظهرت بيانات للمركزي ارتفاع قاعدة الأصول الأجنبية المملوكة للمصرف المركزي 203.6 مليارات درهم خلال عام، ليرتفع الرصيد التراكمي لأصوله الأجنبية من ما قيمته 731.6 مليار في مارس 2024، إلى رصيد تراكمي ناهز 935.2 مليار درهم في مارس من العام الجاري.

وارتكزت الحصة الأكبر من الأصول في الأرصدة المصرفية والودائع المسجلة لدى البنوك في الخارج حتى مارس الماضي، بما يناهز 50% من إجمالي الأصول، بقيمة 466.4 مليار درهم.

فيما نما رصيد استثمارات المركزي في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة ناهزت 130% خلال عام، ليصل إلى 426.3 مليار درهم، بحصة توازي 45.6% من إجمالي الأصول بنهاية مارس من 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما كانت الحصة المتبقية بنسبة 4.4% من إجمالي الأصول، وبقيمة توازي 42.5 مليار درهم في الأصول الأجنبية المتنوعة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.