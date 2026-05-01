«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ حملة للتوعية بمخاطر السلع المقلدة

عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها الرامية إلى حماية الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال التجاري، من خلال تنفيذ حملة توعوية موسعة بعنوان «احمِ منتجاتك من التقليد»، استهدفت توعية المنشآت بمخاطر تداول السلع المقلدة وانعكاساتها القانونية والاقتصادية.

وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة ركزت على رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بالتبعات القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، والتي تفرض إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وأضاف: شملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية لنحو 350 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، حيث جرى تعريفهم بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق، وتقديم إرشادات عملية تضمن التزامهم بالاشتراطات القانونية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز الامتثال.

كما دعت الدائرة أصحاب الأعمال إلى التعاون الفاعل والإبلاغ عن مروجي السلع المقلدة عبر القنوات الرسمية، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على هذه الممارسات غير القانونية، وحماية العلامات التجارية وصون حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح عليون أن الحملة سجلت مستوى رضا مرتفعاً بلغ 95 % بين المنشآت المستهدفة، في مؤشر يعكس نجاح الجهود التوعوية وتقدير مجتمع الأعمال لحرص الدائرة على دعمهم وتفادي تعرضهم لمخالفات مالية قد تؤثر على استقرار أعمالهم، مؤكداً أن الدائرة تواصل تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لرصد ومصادرة البضائع المقلدة، بما يضمن حماية المستهلكين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ويعزز ثقة الأسواق المحلية.

وأضاف: تندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تنفذها اقتصادية رأس الخيمة بهدف الارتقاء بمنظومة العمل التجاري، وترسيخ بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والالتزام، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.