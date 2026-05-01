الإمارات.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب والفضة

شهدت أسواق المعادن الثمينة في الإمارات، في مستهل شهر مايو، حالة من الاستقرار النسبي، مع تحركات طفيفة تميل إلى الارتفاع، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 555.50 درهما، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 8.74 دراهم.

ويأتي هذا الأداء في ظل توازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، ما ينعكس على السوق المحلي ويمنح المستثمرين والمستهلكين رؤية أوضح لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

الذهب

عيار 24: 555.50 درهما

عيار 22: 514.25 درهما

عيار 21: 493.25 درهما

عيار 18: 422.75 درهما

الفضة

الجرام: 8.74 دراهم

الأونصة: 271.86 درهما

الكيلو: 8740.50 درهما