بيع شقة قيد الانشاء في دبي بقيمة 112.6 مليون درهم

سجلت إمارة دبي صباح الجمعة صفقة بيع شقة فاخرة قيد الانشاء في منطقة جميرا الأولى بقيمة 112.6 مليون درهم، في مؤشر جديد على الزخم المتصاعد الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في الامارة، واستمرار الطلب القوي لاسيما في المواقع الحيوية، وتقع الشقة في مشروع سولايا الذي تطوره شركة ميراس في منطقة لامير بدبي.

وأظهرت البيانات أن مساحة الشقة تبلغ نحو 15347 قدماً مربعاً (ما يعادل 1425.8 متراً مربعاً)، ليصل سعر القدم المربع إلى نحو 7336.8 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع حوالي 78973.6 درهماً، وهي مستويات تعكس جاذبية المنطقة ومكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في الإمارة.

ويشمل المشروع تسعة مبانٍ موزعة على مساحة 40 فداناً أي ما يعادل 1.7 مليون قدم مربع.

ويضم مجمع سولايا وحدات سكنية المكونة من غرفتين، وثلاث، وأربع، وخمس غرف نوم، إضافة إلى مجموعة من شقق «البنتهاوس»، و18 منزلاً بحدائق خاصة ومسابح، فضلاً عن وحدات «دوبلكس».