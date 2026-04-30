44 مليون درهم تمويلات «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» في 2025 بنمو 25%





في مؤشر يعكس تسارع دعم ريادة الأعمال في دبي، ارتفعت تمويلات «صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» إلى 44 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة بنحو 35 مليون درهم في 2024، بزيادة 25% محققة نمواً ملحوظاً، في خطوة تؤكد تصاعد الرهان على تمكين الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً.

وكشف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة، في تصريحات لـ«البيان»، أن المؤسسة تواصل توسيع نطاق التمويل والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن «التمويل يمثل عنصراً محورياً في نمو الشركات الناشئة، ونحن نعمل سنوياً على زيادته لمواكبة احتياجات السوق وتسريع توسع المشاريع الإماراتية».

وأوضح أن التمويلات المقدمة عبر الصندوق تتميز بكونها بدون فوائد ومخصصة حصراً للمواطنين، في إطار دعم الشركات الوطنية وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.

منظومة متكاملة للتمكين

وبيّن المهيري أن دور المؤسسة لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تشمل برامج مسرعات الأعمال، والتدريب، والتوجيه، إضافة إلى تسهيل دخول الأسواق عبر مبادرات مثل «المورد الإماراتي»، الذي مكّن الشركات الوطنية من الحصول على عقود تجاوزت قيمتها 1.29 مليار درهم خلال 2024.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع شركاء محليين وعالميين لتطوير قطاعات ذات أولوية، خاصة التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية واللوجستيات، من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع جهات عالمية مثل Plug and Play وAntler، بهدف إعداد جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة الدولية.

أهداف طموحة ضمن «D33»

وفي سياق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، أكد المهيري أن المؤسسة تسعى للمساهمة في إطلاق نحو 27 ألف مشروع بحلول 2033، ما يعزز التنوع الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن «كل شركة جديدة تعني فرص عمل جديدة، ومع التركيز على القطاعات المستقبلية، نضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال».

«مجلس المستقبل»... من الفكرة إلى السوق

وفي إطار هذه الجهود، أطلقت المؤسسة برنامج «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال، الذي يهدف إلى نقل رواد الأعمال الشباب من مرحلة الإلهام إلى التنفيذ، عبر بيئة تدريبية مكثفة تمتد لثلاثة أيام، تتيح للمشاركين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أعمال جاهزة للتمويل.

ويستهدف البرنامج طلبة الجامعات والمواهب الشابة، ويوفر لهم فرص التفاعل المباشر مع خبراء القطاع والمستثمرين، وصولاً إلى عرض مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم جهات حكومية وخاصة.

وأكد المهيري أن البرنامج يمثل أحد المسارات العملية لبناء شركات ناشئة قوية منذ مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على إطلاقه بشكل دوري لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز استدامة منظومة ريادة الأعمال في دبي.

دعم مستمر ونمو متصاعد

وشدد على أن المؤسسة مستمرة في تطوير شراكات استراتيجية مع البنوك والقطاع الخاص لتوسيع نطاق التمويل، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الوطنية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها التنافسية.

واختتم المهيري تصريحه بالتأكيد على أن النتائج الرقمية تعكس فعالية نموذج الدعم الذي تتبناه المؤسسة، وتؤكد التزامها ببناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة اقتصاد المستقبل في دبي.