«راكز» تستعرض فرص الاستثمار خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»

تستعرض هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) منظومتها المتكاملة لدعم المستثمرين عبر مختلف القطاعات الصناعية، وفرص الاستثمار خلال النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات». في خطوة تستهدف ترسيخ دورها في دعم المشهد الصناعي في الإمارات وجذب استثمارات نوعية.

ويشارك رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، في جلسة نقاشية بعنوان «المناطق الصناعية كمحركات للنمو: دعم القطاع الصناعي والاستثمار في دولة الإمارات»، حيث يستعرض الدور الذي تؤديه المناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين التوسع الصناعي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

كما ستشهد الفعالية توقيع اتفاقيات إيجار مع شركات من قطاعات التصنيع والصناعة، في تأكيدٍ على استمرار الطلب على إمارة رأس الخيمة كقاعدة لنمو الأعمال. وتستعرض راكز منظومتها المتكاملة المصممة لدعم المستثمرين عبر مختلف القطاعات الصناعية، والتي تشمل بنية تحتية متطورة، وحلولاً مصممة وفق احتياجات الأعمال، وخدمات ذات قيمة مضافة تمكن الشركات من التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة، ويضم مجتمع راكز نحو 1000 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة مثل التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والطيران، والإنشاءات، والدفاع، مما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الأوسع في رأس الخيمة، والتي تضم نحو 3400 شركة.

وتستفيد الشركات العاملة ضمن راكز من بيئة تنافسية من حيث التكلفة، حيث تنخفض تكاليف التطوير بنحو 10 %، فيما تقل تكاليف التشغيل بحوالي 50 % مقارنة بالمتوسط الإقليمي، كما توفر سهولة الربط عبر الموانئ والمطارات وصولاً فعالاً إلى الأسواق العالمية، إلى جانب منظومة تدعم الاستدامة وتمكن الشركات من تحويل أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى ممارسات عملية. وتسهم منصات التواصل ومبادرات الربط بين الشركات في تعزيز فرص التعاون والنمو داخل مجتمع الأعمال.

وقال رامي جلاد: تعكس مشاركتنا في (اصنع في الإمارات) الدور المتنامي الذي نؤديه في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني. وما نشهده اليوم هو تحول واضح نحو استثمارات طويلة الأمد قائمة على القيمة، حيث تبحث الشركات عن الاستقرار والكفاءة والقدرة على التوسع بثقة. وفي راكز، نواصل التركيز على توفير بيئة تمكن المصنعين والجهات الصناعية من العمل بوضوح، والتوسع بشكل مستدام، والارتباط بالأسواق العالمية بسهولة. وأضاف: من خلال منظومتنا المتكاملة وتواصلنا المستمر مع مجتمع الأعمال، نعمل على تمكين الشركات في مختلف مراحلها من النمو والتطور، بما يتماشى مع الرؤية الصناعية لدولة الإمارات والتزامنا المستمر بدعم مبادرات مثل (مشروع 300 مليار).

ومع مواصلة راكز تعزيز حضورها في المنصات الوطنية، تؤكد مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2026» التزامها باستقطاب الاستثمارات عالية الجودة، ودعم النمو الصناعي، وتمكين المصنعين المحليين من التوسع إقليمياً وعالمياً.