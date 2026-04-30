«مطار دبي» يحقق العلامة الكاملة في جوائز السلامة الدولية

حصل مطار دبي الدولي على تصنيف الامتياز في جوائز السلامة الدولية التي يصدرها المجلس البريطاني للسلامة، بعد أن حقق العلامة الكاملة (50 من 50)، في إنجاز يعكس مستوى التطور الذي تشهده منظومة الصحة والسلامة في مطارات دبي، وترسيخ معايير التشغيل الآمن والمستدام. ويأتي هذا التتويج ليؤكد تبني المطار نهجاً تشغيلياً يقوم على أعلى معايير السلامة، بما يعزز ثقة الشركاء والمسافرين، ويرسخ مكانة دبي كوجهة رائدة في إدارة وتشغيل المطارات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي عبر حسابه على «لينكد إن»، أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة عمل متكامل لفريق الصحة والسلامة، ويعكس ثقافة مؤسسية تقوم على التطوير المستمر ورفع مستويات الأداء، مؤكداً أن السلامة تعد قيمة أساسية حاضرة في مختلف تفاصيل العمل اليومي داخل المطار.

وأضاف أن تزامن الإعلان مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يمنح الحدث بعداً إضافياً، خاصة أنه يأتي بعد حصول الفريق على تصنيف «الجدارة» في عام 2023، ما يعكس تطوراً تصاعدياً في الأداء والالتزام. وقال إن هذا التقدير لا يقتصر على فريق واحد، بل يعكس التزام جميع فرق العمل وشركاء مجتمع oneDXB، حيث تُعد السلامة مسؤولية مشتركة تتجلى في كل العمليات والقرارات التشغيلية لضمان انسيابية حركة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية.