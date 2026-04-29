رواد أعمال: دبي الأكثر جذباً لبناء الشركات والانطلاق منها إلى الأسواق العالمية

انطلقت في دبي، الأربعاء، أعمال قمة «زيك تشين 2026» بمشاركة نخبة من المستثمرين والمؤسسات المالية ورواد الأعمال، لمناقشة مستقبل الأصول الرقمية والتقنيات المالية، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة، بحضور أكثر من 4500 مشارك و50 متحدثاً عالمياً.

وأكد عدد من الخبراء والمشاركين في القمة لـ «البيان»، أن أنظار رواد الأعمال الناشئين تتجه نحو دبي باعتبارها واحدة من أكثر البيئات جذباً لبناء الشركات والتوسع منها إلى الأسواق العالمية، مدفوعة بمزيج من المرونة الاقتصادية، والبنية التنظيمية المتقدمة، وتوافر رأس المال والمواهب. وأوضحوا أن دبي اليوم أكثر من مجرد سوق إقليمي، بل منصة عالمية تنطلق منها الشركات الناشئة لبناء قصص نجاح تتجاوز الحدود الجغرافية، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة تستشرف مستقبل الابتكار والتكنولوجيا. وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج فريد لمنظومة ريادة الأعمال، يقوم على الانفتاح والشمولية وسرعة اتخاذ القرار، ما جعلها وجهة مفضلة للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، في وقت تتسارع فيه التحولات في الاقتصاد الرقمي العالمي.

نموذج متكامل

وقال عبدالرافع جاديت، المؤسس المشارك ورئيس الأسواق العالمية في زيك تشين، إن الدولة "تمثل نموذجاً متكاملاً للتميز في دعم الشركات الناشئة"، مشيراً إلى أن البيئة الإماراتية تتفوق بقدرتها على استقطاب المواهب من أكثر من 100 دولة، إلى جانب توفير مسارات تنظيمية واضحة تتيح للشركات اختبار نماذج أعمالها والتوسع بثقة. وكشف أن نسخة 2026 من القمة سجلت أكثر من 4500 مشارك، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً عالمياً، رغم التحديات الإقليمية، ما يعكس قوة الثقة الدولية بسوق دبي.

الأطر التنظيمية

أكد جوناثان دوير، من Disrupt، أن الإمارات توفر "بيئة استثنائية لبناء شركات عالمية"، مشيراً إلى أن سرعة تأسيس الشركات، إلى جانب وضوح الأطر التنظيمية، يمنحان الشركات الناشئة ميزة تنافسية في الانطلاق السريع. وأضاف أن Disrupt التزمت في مارس 2025 بضخ 100 مليون دولار لبناء شركات تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، مع التركيز على الانطلاق من المنطقة، وذلك بدعم من نجاحات سابقة أبرزها بيع شركة كلاود وايز مقابل 350 مليون دولار لشركة ديجيتال أوشن.

وأكد محمد علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة فيوز، أن الإمارات باتت مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن الشركة نمت من 3 موظفين إلى أكثر من 100 موظف خلال 3 سنوات، مع تحقيق نمو بنسبة 300% خلال العام الماضي. وأضاف أن شركة فيوز جمعت نحو 25 مليون دولار من التمويل، وتوسعت إلى أسواق دولية، مستفيدة من موقع الإمارات الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك في نطاق جغرافي قريب.

وفي السياق ذاته، أوضح زكريا محدادي، من نواة للتمويل، أن التحدي الأكبر أمام الشركات الناشئة يتمثل في تأمين التمويل وبناء الفكرة القابلة للنمو، مشيراً إلى أن دعم المستثمرين، خصوصاً الدوليين، يشكل عاملاً حاسماً في نجاح الشركات. وكشف أن المنصة سجلت نحو 200 ألف دولار كأصول مقفلة في أول أيام إطلاقها، في مؤشر على اهتمام السوق بحلول التمويل البديل.

وأكد عمار الأنصاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أبي للتمويل، أن دبي تحولت إلى منصة عالمية لبناء الشركات، مشيراً إلى أن الشركة حققت إيرادات تصل إلى 85 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع استمرار النمو والربحية.

وأوضح الأنصاري أن التوسع الدولي أصبح ضرورة للشركات الناشئة في الإمارات، نظراً لمحدودية حجم السوق المحلي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة توفر بيئة تنظيمية وثقافية تسهل هذا التوسع، إلى جانب قدرتها على استقطاب المواهب العالمية.

ثقة

وأجمع المتحدثون على أن التحديات الجيوسياسية الأخيرة لم تؤثر سلباً على ثقة رواد الأعمال، بل عززت من قناعتهم بمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التعافي السريع. وأكدوا أن استمرار الفعاليات الدولية، وتدفق الاستثمارات، وعودة النشاط الاقتصادي بوتيرته الطبيعية، يعكس متانة البيئة الاقتصادية في دبي، ويعزز من مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.