من باطن الأرض إلى قرار سيادي يرسم المستقبل: كيف تعيد الإمارات كتابة قصة الطاقة؟

في عمق الصحراء، حيث يبدأ كل شيء في صمتٍ جيولوجي ممتد عبر ملايين السنين، لا يبدو أن هناك ما يوحي بأن قرارًا سياسيًا في قمة هرم الطاقة العالمية قد يتشكل هنا، لكن الحقيقة أن قصة النفط لم تعد مجرد رحلة تقنية من الحقل إلى المستهلك، بل أصبحت حكاية متداخلة بين الجيولوجيا والسياسة والاقتصاد.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تتخذ هذه القصة اليوم منحنى جديدًا، مع قرار الخروج من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، اعتباراً من الجمعة الأول من مايو 2026، في خطوة تعكس تحولًا عميقًا في فلسفة إدارة النفط ذاته.

تبدأ الرحلة النفطية كما كانت دائماً: فرق الاستكشاف تبحث في باطن الأرض، تقرأ إشارات الصخور، وتحدد مواقع الحقول التي تخبئ في أعماقها كنوزاً من الطاقة. لكن التحول اليوم أن هذه الحقول لم تعد مجرد مصادر للإنتاج، بل أصبحت جزءًا من رؤية استراتيجية أكبر وأعمق .

ومع ارتفاع الاحتياطيات الإماراتية إلى نحو 120 مليار برميل، و297 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ورصد أكثر من نصف تريليون درهم للتطوير والاستكشافات خلال الفترة من 2026-2030، لم يعد السؤال: كم ننتج؟ بل: متى وكيف ولمن ؟ وهنا يبدأ التحول الحقيقي.

في الماضي، كانت الإجابة على هذا السؤال تُصاغ داخل غرف اجتماعات أوبك، حيث تُحدد الحصص وتُضبط الإمدادات وفق توازنات جماعية تهدف إلى استقرار السوق. لكن مع تعقد الأسواق وتسارع الطلب وتزايد الاستثمارات، بدأت هذه المعادلة تفقد مرونتها. بالنسبة للإمارات، التي ضخت مليارات الدولارات عبر أدنوك لتطوير الحقول ورفع الطاقة الإنتاجية، لم يعد من المنطقي أن تظل القدرة الإنتاجية مقيدة بسقف حصص لا يعكس إمكاناتها الحقيقية.

وهكذا، عندما يخرج النفط من باطن الأرض، لا يخرج اليوم فقط كسلعة، بل كجزء من قرار سيادي مستقل. ينتقل عبر الأنابيب والناقلات، يعبر ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، لكنه يحمل معه أيضًا رسالة جديدة: أن إدارة الطاقة لم تعد قاصرة على التحالفات التقليدية، بل أصبحت مرتبطة بقدرة كل دولة على قراءة السوق واتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.

الإنتاج الذكي

وعندما يصل النفط إلى المصافي، حيث يتحول إلى وقود ومنتجات تدخل في تفاصيل الحياة اليومية، يصبح واضحا أن القيمة الحقيقية لم تعد فقط في الاستخراج أو التكرير، بل في مرونة القرار الذي يحدد مسار هذه السلسلة بالكامل. فالإمارات، بخروجها من أوبك وأوبك+، لا تغيّر فقط موقعها داخل سوق النفط، بل تعيد تعريف قواعد الطاقة من الالتزام الجماعي إلى الإنتاج الذكي، ومن الحصص الثابتة إلى الاستجابة الديناميكية.

في هذا التحول، يلعب الغاز أيضاً دوراً متصاعداً. فمع زيادة احتياطياته، لم يعد النفط وحده بطل الحكاية، بل أصبح جزءاً من مزيج طاقة أكثر تنوعاً. وهذا يعزز منطق القرار الإماراتي، الذي لا ينظر إلى النفط بمعزل، بل كعنصر ضمن منظومة أوسع تسعى إلى تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والاستدامة المستقبلية.

حكاية قرار

ومع وصول المنتج النهائي إلى المستهلك - في محطة وقود أو مصنع أو حتى منتج يومي - تكتمل الرحلة، لكن معناها تغيّر. لم تعد مجرد سلسلة إنتاج تقليدية، بل أصبحت انعكاسًا لتحول أعمق في طريقة إدارة الموارد. كل لتر وقود اليوم يحمل في طياته قصة قرار: قرار الاستثمار، وقرار الإنتاج، وقرار الخروج من منظومة جماعية نحو استقلالية أوسع.

ولا يمكن فصل قصة النفط عن القرارات التي تحكمها. وما يحدث اليوم في الإمارات هو إعادة كتابة لهذه القصة من جذورها. فبينما كانت الرحلة تبدأ من الحقل وتنتهي عند المستهلك، أصبحت الآن تبدأ أيضًا من رؤية سياسية واقتصادية تعيد تحديد كل محطة في الطريق.

و لم يعد السؤال كيف يصل النفط إلى العالم، بل: من يقرر متى وكيف ولمن يصل؟