دبي تحدث شروط إقامة المستثمر العقاري وتلغي الحد الأدنى لقيمة التملك الفردي

أعلنت إمارة دبي عن تعديلات جديدة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى ‏تعزيز جاذبية السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين. وجاءت التحديثات عبر الموقع الرسمي لمركز كيوب ‏التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المختص بتقديم خدمات المستثمرين العقاريين‎.‎

وبحسب الشروط المعدّلة، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان محدداً سابقاً عند 750 ‏ألف درهم، وذلك بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار‎.‎

وفيما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت التعديلات أنه في حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، ‏يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفقاً للضوابط الجديدة المعتمدة‎.‎

وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو زيادة مرونة التشريعات العقارية في دبي، بما يدعم استقطاب شرائح أوسع من ‏المستثمرين ويعزز تنافسية الإمارة على مستوى الأسواق العالمية‎.‎