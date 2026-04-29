سوق العمل في الإمارات يحافظ على صلابته وسط تراجع عالمي

كشف تقرير «الخريطة الاقتصادية» الصادر عن منصة «لينكدإن» لشهر فبراير 2026 أن سوق العمل في دولة الإمارات واصل أداءه المتماسك، في وقت تشهد فيه أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تراجعاً ملحوظاً في مستويات التوظيف، ما يعكس اتساع الفجوة في مرونة الأسواق وقدرتها على امتصاص التحديات الاقتصادية العالمية.

وبحسب التقرير سجل التوظيف في الإمارات نمواً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أداء يعكس حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالاتجاه العام الهابط، حيث تراجع التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بنسبة 14.2 % على أساس سنوي، بينما ظل دون مستويات ما قبل الجائحة بفارق 22.9 %، في إشارة إلى استمرار الضغوط على أسواق العمل في تلك المناطق.

أداء قوي

ويعزى هذا الصمود في السوق الإماراتي إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تصدر قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بزيادة بلغت 14 %، ما يعكس استمرار الزخم في السوق العقاري والأنشطة المرتبطة به، تلاه قطاع مزودي خدمات الترفيه بنمو وصل إلى 12.1 %، ثم قطاع الخدمات المهنية بنسبة 6.9 %، وهو ما يشير إلى تنوع مصادر الطلب على الوظائف، وتوسع قاعدة الفرص في الاقتصاد المحلي.

وعلى صعيد العمل عن بُعد أظهر التقرير اتجاهاً متصاعداً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع ارتفاع متوسط بلغ 22 % في إعلانات الوظائف عن بُعد، إلا أن الإمارات سجلت قفزة لافتة في هذا المجال بنسبة 58.7 %، متقدمة على أسواق أوروبية رئيسية مثل هولندا (39.8 %) والسويد (34.3 %) والمملكة المتحدة (18.3 %)، ما يعكس تحول الدولة إلى مركز جاذب للوظائف المرنة والرقمية.

ويعزز هذا الأداء مكانة الإمارات أحد أكثر أسواق العمل مرونة في المنطقة، مستفيدة من تنوع هيكلها الاقتصادي، وتوسع القطاعات الخدمية والاستثمارية، إلى جانب استمرار الطلب على الكفاءات في مختلف المجالات، رغم التباطؤ الذي تشهده أسواق العمل العالمية.