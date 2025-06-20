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أعمال

أصول بنوك الإمارات تتخطى 4.7 تريليونات درهم بالربع الأول

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سامح الليثي

تخطت أصول المصارف العاملة في الإمارات شاملة شهادات القبول المصرفية 4.71 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 وذلك بنمو 1.9% على اساس شهري.

فيما أظهرت بيانات التطورات المصرفية والنقدية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.3% في الرصيد التراكمي للودائع المصرفية إلى رصيد تراكمي بلغ 2.93 تريليون درهم في شهر مارس الماضي مدفوعة بنمو 2.4% بودائع المقيمين و0.4% في ودائع غير المقيمين.

وأوضحت البيانات أن الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي وصل إلى ما يتجاوز 2.24 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 1.6% مدفوعاً بنمو الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم والائتمان الأجنبي بحوالي 16.2 مليار درهم.

على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 2% لتتجاوز 833.1 مليار درهم في مارس 2025 مع ارتفاع قياسي 62% في الحساب الاحتياطي إلى جانب نمو 4.1% في العملات المصدرة بما تخطى الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.