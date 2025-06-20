أصول بنوك الإمارات تتخطى 4.7 تريليونات درهم بالربع الأول

تخطت أصول المصارف العاملة في الإمارات شاملة شهادات القبول المصرفية 4.71 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 وذلك بنمو 1.9% على اساس شهري.

فيما أظهرت بيانات التطورات المصرفية والنقدية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.3% في الرصيد التراكمي للودائع المصرفية إلى رصيد تراكمي بلغ 2.93 تريليون درهم في شهر مارس الماضي مدفوعة بنمو 2.4% بودائع المقيمين و0.4% في ودائع غير المقيمين.

وأوضحت البيانات أن الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي وصل إلى ما يتجاوز 2.24 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 1.6% مدفوعاً بنمو الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم والائتمان الأجنبي بحوالي 16.2 مليار درهم.

على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 2% لتتجاوز 833.1 مليار درهم في مارس 2025 مع ارتفاع قياسي 62% في الحساب الاحتياطي إلى جانب نمو 4.1% في العملات المصدرة بما تخطى الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.