الإمارات تجتذب العالم.. قفزة في طلبات التأشيرات 30 % خلال أبريل

يشهد قطاع السياحة في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً في وتيرة النمو، مع تسجيل ارتفاع في طلبات التأشيرات بنحو 30 % خلال شهر أبريل، في مؤشر يعكس انتعاش حركة السفر العالمية، وتجدد ثقة المسافرين الدوليين بالدولة وجهة مفضلة، بحسب موقع «ترافل آند تور وورلد».

ونقل موقع «دايلي إكسبرس» البريطاني عن موقع UAEVisaTravel.com، المتخصص في تسهيل طلبات التأشيرة، أن إجمالي الاستفسارات والطلبات ارتفع بنسبة 30-50% في شهري مارس وأبريل، مقارنة بالانخفاض الذي سجله أواخر فبراير. كما أفاد بأن الطلبات شهدت تحسناً بشكل أسبوعي حتى أواخر مارس، وأن هذا التحسن استمر خلال الشهر الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة، امتياز ناصر، إنهم لاحظوا أيضاً أن المسافرين «يُقلصون فترة التخطيط»، وانخفض متوسط الفترة الزمنية بين تقديم الطلب والمغادرة من أكثر من 3 أسابيع إلى ما بين 7 و14 يوماً. كما أشارت التقارير إلى ارتفاع بنسبة 20-25% في الخدمات الإضافية، مثل التأمين وتسريع إجراءات السفر.

ولا يعكس هذا النمو مجرد زيادة رقمية، بل يؤكد استمرار تموضع الإمارات مركزاً محورياً في منظومة السفر العالمية، يستقطب السياح ورجال الأعمال والمسافرين العابرين، في ظل بيئة دولية متغيرة، تشهد إعادة تشكيل لأنماط التنقل.

وفي موازاة هذا النمو، يشهد تخطيط السفر تحولاً واضحاً، حيث باتت القرارات تتخذ في فترات أقصر، وبشكل أكثر مرونة، مع تراجع الحجوزات المبكرة لصالح قرارات اللحظة الأخيرة، اعتماداً على العروض المتاحة، وسهولة إجراءات التأشيرة. ويعكس هذا الاتجاه ارتفاع مستوى الحساسية تجاه التغيرات العالمية، ما يدفع المسافرين إلى تفضيل المرونة على الالتزام بخطط سفر طويلة المدى.

ونتيجة لذلك ارتفع الطلب على تأشيرات الدخول المتعدد وخدمات المعالجة السريعة، التي تمنح الزوار قدرة أكبر على تعديل رحلاتهم والتحكم في التوقيت والتكاليف، بما يتماشى مع نمط السفر الجديد القائم على السرعة والتكيف.

ويرتبط هذا الارتفاع في طلبات التأشيرات بسياق اقتصادي أوسع، حيث تواصل السياحة لعب دور رئيسي في دعم اقتصاد الإمارات، مع تسجيل مؤشرات قوية على تعافي القطاع وارتفاع الاهتمام الدولي، كما تشهد قطاعات الفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات زيادة ملحوظة في الحجوزات، مدفوعة بتزايد الطلب من المسافرين، بغرض الترفيه والأعمال.

ويمتد أثر هذا النمو إلى قطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والضيافة والنقل، ما يعزز مكانة الإمارات أحد أبرز مراكز السياحة والسفر في المنطقة، بدعم من المبادرات الحكومية المستمرة لتنويع المنتجات السياحية، واستقطاب الفعاليات العالمية.

من أبرز ملامح التحول الحالي الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية وخدمات التأشيرات السريعة، حيث يتجه المسافرون بشكل متزايد إلى خيارات المعالجة المتميزة، التي تضمن إصدار التأشيرات خلال 24 إلى 48 ساعة، في انعكاس لرغبتهم المتزايدة في السرعة والسهولة.

وتوفر الأنظمة الرقمية التي تطورها الجهات المختصة، مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إمكانية تقديم الطلبات إلكترونياً، ومتابعة الإجراءات في الوقت الفعلي، ما يعزز كفاءة الخدمة، ويرفع جودة تجربة السفر.

ويؤكد هذا التحول الرقمي أن سهولة الوصول إلى الإمارات أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى، مدفوعة ببنية تحتية ذكية، تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية عالمية مرنة وسريعة الاستجابة لمتغيرات السفر الحديثة.