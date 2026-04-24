3.5 تريليونات درهم الودائع المصرفية بنهاية مارس بنمو 17.5 %

استقطبت البنوك العاملة في الإمارات ودائع جديدة ناهزت نصف تريليون درهم خلال عام، ليناهز رصيد الودائع المصرفية 3.5 تريليونات درهم نهاية شهر مارس بنمو 17.5% على أساس سنوي، لتعكس المؤشرات ثقة كبيرة في القطاع المصرفي ومتانة قنوات الادخار المصرفية المحلية، وارتفاع مأمونيتها وصلابتها ضد التوترات.

وأوضحت مؤشرات المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة أضافت أكثر من 838 مليار درهم إلى محفظة أصولها خلال عام، ليرتفع الرصيد التراكمي لأصولها إلى 5.56 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري

وحققت الأصول نمواً على أساس سنوي قارب 18% مقارنة برصيد بلغ 4.71 تريليونات درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما حققت نمواً بنسبة 1.5 % على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري.

وزادت البنوك المحلية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها لمقيمي الدولة بنسبة 14.4% على أساس سنوي بأكثر من 269 مليار درهم خلال تلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.869 تريليون درهم نهاية مارس 2025 إلى 2.138 تريليون درهم نهاية مارس الماضي.