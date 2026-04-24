15.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي الأسبوع الماضي أداءً قوياً، بقيمة بلغت 15.63 مليار درهم، نتجت عن 4330 صفقة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في مؤشر يعكس استمرار الزخم في مختلف مكونات السوق.

واستحوذت المبيعات على الحصة الأكبر بقيمة 11 مليار درهم عبر 3075 صفقة، توزعت على عدد من المناطق الحيوية، تصدّرها الخليج التجاري بقيمة 672.1 مليون درهم، تلاه سيح شعيب بـ650.5 مليون درهم، ثم مدينة المطار بـ631.3 مليون درهم. كما شملت أبرز المناطق أم سقيم الأولى بقيمة 377 مليون درهم، وميدان ون بـ366.5 مليون درهم، ونخلة جبل علي بـ326.6 مليون درهم، إلى جانب المدينة العالمية – المرحلة الأولى بـ277 مليون درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد بـ261.5 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالرهون العقارية، بلغت قيمتها 3.3 مليارات درهم عبر 997 صفقة، مع تسجيل نشاط لافت في الخليج التجاري بقيمة 245 مليون درهم، والبرشاء هايتس بـ236 مليون درهم، والمركز التجاري الأولى بـ186 مليون درهم. كما شملت أبرز المناطق جبل علي الصناعية الأولى بـ125.5 مليون درهم، وعود ميثا بـ120.5 مليون درهم، ودبي لاند ريزدنسز كمبلكس بـ117 مليون درهم.

أما الهبات، فقد سجلت 1.33 مليار درهم من خلال 257 صفقة، تصدّرتها مدينة دبي الملاحية بقيمة 221.5 مليون درهم، تلتها القوز الرابعة بـ197 مليون درهم، ثم الصفا الأولى بـ127.5 مليون درهم.

وعلى صعيد الأداء اليومي، لامست التصرفات العقارية أمس نحو 2.5 مليار درهم عبر 645 صفقة، منها 2.13 مليار درهم للمبيعات من 442 صفقة، و297.4 مليون درهم للرهون جراء 184 صفقة، إضافة إلى 59 مليون درهم للهبات من خلال 19 صفقة.