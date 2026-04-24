أعمال

استمرار تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات

عبادة ابراهيم

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات انخفاضها خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 563.25 درهما، فيما انخفض سعر غرام الفضة إلى 8.86 دراهم، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لمسار الأسعار خلال الساعات المقبلة، بينما قد تسهم المستويات الحالية في تنشيط الطلب الشرائي من قبل المستهلكين والمستثمرين الباحثين عن فرص شراء عند الأسعار الراهنة.

الذهب

        عيار 24: 563.25 درهما

        عيار 22: 521.50 درهما

        عيار 21: 500.00 درهم

        عيار 18: 428.75 درهما

الفضة

     الأونصة: 275.46 درهما

    الجرام: 8.86 دراهم

   الكيلو: 8856.24 درهما