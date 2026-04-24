بيع أرض في دبي بـقيمة 377 مليون درهم

سجلت إمارة دبي صباح اليوم الجمعة صفقة بيع أرض في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة بلغت 377 مليون درهم، في مؤشر جديد على الزخم المتصاعد الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، واستمرار الطلب القوي على الأراضي في المواقع الحيوية.

وبحسب البيانات، تبلغ مساحة الأرض نحو 52886 قدماً مربعاً (ما يعادل 4913 متراً مربعاً)، ليصل سعر القدم المربع إلى حوالي 7128 درهماً، في حين بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 76730 درهماً، وهي مستويات تعكس جاذبية المنطقة وقيمتها الاستثمارية المرتفعة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق نشاط ملحوظ يشهده القطاع العقاري في دبي، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الاقتصادية الجاذبة.