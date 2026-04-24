قوة الطلب تحلّق بـ «طيران الإمارات»

أكد تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، أن الناقلة تتعافى سريعاً وبقوة من تداعيات الحرب في إيران، مشدداً على أن قوة الطلب تدعم عودة العمليات إلى طبيعتها.

وفي حديثه من دبي في قمة قادة شركات الطيران «كابا» في برلين، قال كلارك إن طيران الإمارات تعمل حالياً عند نحو 65 % من طاقتها التشغيلية، حيث تحلق إلى 87 % من وجهاتها.

وأضاف كلارك: «لا أعتقد أن التطورات الأخيرة ستغير طريقة إدارتنا لشركة الطيران أو نموذجنا هذا.

بإمكاننا استعادة أدائنا، فالعلامة التجارية قوية».

وأكد كلارك أن طيران الإمارات لا تشعر بالقلق حيال إمدادات الوقود، وأن الطلب قوي بما يكفي لاستيعاب التكاليف المرتفعة.

ووجّه انتقاداً مبطناً لمنافسيها الأوروبيين دون تسميتهم، قائلاً إن طموحاتهم تتعثر بسبب الإضرابات والطائرات القديمة التي يُجبرون على إخراجها من الخدمة.

وأضاف أنه بحلول نهاية العام ستحسن طيران الإمارات مؤشراتها المالية وستظل شركة الطيران الأكثر ربحية. وأكد أن الناقلة تواصل برنامجها لتحديث الطائرات القديمة.