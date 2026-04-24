دبي وجهة مفضلة لفائقي الثراء حول العالم

رسخت دبي مكانتها ضمن أبرز وجهات الجذب لرؤوس الأموال المتنقلة والمبتكرين من أصحاب الثروات الفائقة بفضل باقة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية، وتحولت الإمارة إلى محرك للابتكار العالمي، وعاصمة اقتصادية للمستقبل.

ووفق تقرير مؤسسة ألتراتا، بالتعاون مع «أرتون كابيتال»، تتميز دبي بأنها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لأصحاب الثروات الطائلة، حيث تبرز ضمن قائمة تضم سويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وموناكو فيما تنفرد الإمارة بخصائص ديموغرافية واقتصادية تجعلها نموذجاً فريداً.

وأشار التقرير، إلى أن دبي تحولت إلى قاعدة سكنية وتجارية عالمية تستقطب النخبة التي ولدت خارج حدودها، موضحاً أن دبي تتميز عن مراكز الثروة التقليدية بامتلاكها شريحة شبابية حيوية من الأثرياء المولودين في الخارج، حيث يقل عمر نحو 20 % من هؤلاء الأفراد عن 50 عاماً.

وأرجعت «ألتراتا» الجاذبية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي وجهة مفضلة لاستقطاب أثرياء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، إلى حزمة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية؛ حيث تبرز المنظومة الضريبية التنافسية كركيزة أساسية توفر بيئة منخفضة التكاليف تضمن للأفراد الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بفاعلية.