رئيس طيران الإمارات يتوقع تعافياً سريعاً بفضل الطلب

أبدى رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، نبرة تحدٍ في أول ظهور إعلامي له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الطلب القوي سيقود إلى تعافٍ سريع.

وخلال حديثه في قمة قادة شركات الطيران التابعة لـ"كابا" في برلين، قال كلارك إن الناقلة تعمل حالياً عند مستويات تشغيل مرتفعة. وأضاف: "لا أعتقد أن التطورات الاخيرة ستغير طريقة إدارتنا أو نموذج عملنا، مؤكدا بقوله: "بإمكاننا استعادة الأداء، فالعلامة التجارية قوية".

وفي تعليق على موقف قطاع الطيران في ظل ارتفاع أسعار الوقود، أكد كلارك أن الناقلة لا تعاني من مخاوف تتعلق بالإمدادات، وأن الطلب القوي يعوض الضغوط التشغيلية. كما انتقد بشكل غير مباشر بعض المنافسين الأوروبيين، مشيراً إلى تأثير الإضرابات في ألمانيا وتقدم أساطيلهم في العمر.

وشدد على أن طيران الإمارات ماضية في خططها التشغيلية دون تباطؤ، متوقعاً تحسن المؤشرات المالية بنهاية العام، واستمرار الناقلة في موقعها كإحدى أكثر شركات الطيران ربحية عالمياً، إلى جانب مواصلة برنامج تحديث أسطولها.

وعند سؤاله عن احتمال تقاعده، قال كلارك: "أنا هنا لأننا لن نتوقف عن العمل".