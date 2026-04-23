إطلاق عملات تذكارية محدودة احتفاءً بحملة "فخورين بالإمارات" في حي دبي للذهب



أطلق "مصنع الإمارات للمسكوكات"، بالتعاون مع "حي دبي للذهب"، مجموعة محدودة الإصدار من العملات التذكارية المسكوكة من الذهب والفضة، احتفاءً بحملة "فخورين بالإمارات". وتتوافر هذه المجموعة حصرياً في حي دبي للذهب؛ما يُتيح فرصة نادرة لن تتكرر لاقتناء قطعة توثّق محطة بالغة الأهمية في مسيرة الوطن. وسيتم تخصيص عائدات بيع هذه العملات التذكارية ل "فرجان دبي"، وهي مؤسسة اجتماعية إماراتية تهدف إلى تعزيز الحياة المجتمعية والارتقاء بالرفاه الاجتماعي في أحياء دبي.

قيمة وطنية

وعن هذا الحدث عيسى سعيد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة "مصنع الإمارات للمسكوكات": صُممت هذه العملات التذكارية الخاصة كرمز للامتنان والتضامن، وهي تعكس الدعم الراسخ والوحدة والقيادة التي أظهرتها دولة الإمارات في الأوقات الصعبة. ويضيف: تشمل المجموعة إصداراً ذهبيا وآخر فضيًا، في خطوة تجمع بين القيمة الاستثمارية والرمزية الوطنية. وتأتي المسكوكة الذهبية من عيار 24 ، بوزن أونصة واحدة وقطر يبلغ نحو 3.2 سم، بينما طُرحت المسكوكة الفضية بوزن أونصة واحدة أيضًا، وبقطر يصل إلى 4 سم تقريبًا. ومع الإعلان عن الإصدار الجديد، شهدت المبادرة اهتماماً مبكراً من الجمهور، تمثل في طلبات وحجوزات أولية.



تكاتف وعطاء

من جهتها، أكدت علياء الشملان، المدير الإداري لـ"فرجان دبي"، أن هذه المبادرة الوطنية النوعية تُجسّد قيم التكاتف والعطاء، وتعكس روح المسؤولية المجتمعية التي تميّز المؤسسات الوطنية بالإمارات. مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تُسهم في دعم مبادرات مجتمعية هادفة، وتؤكد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.

كما لفتت الشملان إلى أن مبادرات "مصنع الإمارات للمسكوكات" و "حي دبي للذهب" تؤكد أهمية هذه الجهود، كما تدعم المشاريع والأفكار المبتكرة التي تُسهم في توفير بيئة داعمة للمجتمعات السكنية في دبي. وأضافت: نحرص على بناء شراكات استراتيجية فعّالة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين الإماراتيين، وينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع.

روح الإمارات



أما راشد الهرمودي، المدير التجاري الأول في شركة "إثراء دبي" فقال: تُمثّل هذه المبادرة لفتة تقدير لروح الوحدة والقوة التي أظهرتها دولة الإمارات في أكثر اللحظات أهمية، وفيما يتعلق بالمسكوكة الذهبية والفضية، أوضح أنها إصدار رسمي معتمد، وسيتم طرحه خلال فترة زمنية محددة فقط، قبل أن يتوقف إنتاجه نهائيًا؛ ما يمنحه قيمة اقتنائية مستقبلية ويجعله قطعة نادرة مرتبطة بمرحلة تاريخية مهمة. وبيّن أن الكميات ستكون متاحة لكل من يرغب في اقتنائها طوال مدة الحملة، بحيث يحصل الجميع على فرصة عادلة للشراء، إلا أن الإصدار سيتوقف بانتهاء الفترة المعلنة. وقد أصبحت مجموعة العملات الذهبية والفضية محدودة الإصدار متاحة الآن عبر الإنترنت من خلال موقع "مصنع الإمارات للمسكوكات" الإلكتروني وكذلك في متجر المصنع في "حي دبي للذهب.