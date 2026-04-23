الإمارات.. تراجع أسعار الذهب والفضة

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 انخفاضاً ملحوظاً مع تحركات الأسواق العالمية، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 566.75 درهماً، فيما انخفض سعر غرام الفضة إلى 8.96 دراهم، ويأتي هذا الهبوط مع بداية التداولات الصباحية، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لمسار الأسعار العالمية خلال الساعات المقبلة، ما يفتح الباب أمام الراغبين في الاقتناء بأسعار تنافسية خلال الفترة الحالية.

عيار 24: 566.75 درهماً

عيار 22: 524.75 درهماً

عيار 21: 503.25 درهماً

عيار 18: 431.25 درهماً

الفضة

الأونصة: 278.70 درهماً

الجرام: 8.96 دراهم

الكيلو: 8960.41 درهماً