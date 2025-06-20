21.8 مليار درهم مساهمة غوغل في اقتصاد الإمارات 2024

أطلقت «غوغل» تقرير أثر «غوغل الاقتصادي»، وهو تقرير أجرته وكالة الأبحاث «بابليك فيرست»، يستعرض كيف ساهمت منتجات الشركة «البحث، والخرائط، والأدوات الإعلانية، غوغل باي ويوتيوب»، في مساعدة الأفراد والشركات المحلية وصنّاع المحتوى والمطورين في الإمارات على مدار عام 2024.

يُسلط التقرير الضوء على كيف تُعزّز أدوات ومنتجات «غوغل» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الحياة اليومية والإنتاجية للأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات، ما يدفع النمو الاقتصادي الكلي. وتُقدر «بابليك فيرست» أن «غوغل» ساهمت بمبلغ يُقدر بـ 21.8 مليار درهم في اقتصاد الإمارات عام 2024.

وقال أنطوني نقاش المدير العام لـ «غوغل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ «البيان»: فيما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي في الإمارات فإن الرحلة بدأت فعلياً منذ عام 2017، عندما عيّنت الدولة وزيراً مختصاً بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس مدى الرؤية المستقبلية للحكومة.

وأضاف: ما أدهشني هو مدى الجدية في بناء استراتيجية وطنية واضحة، تشمل تطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، وعقد شراكات مع شركات رائدة مثل غوغل، لضمان تحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنطوني نقاش أن التقرير يعكس استثمارنا في تسريع رحلة الدولة الطموحة نحو اقتصاد متنوع، مدعوم بالذكاء الاصطناعي. من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، والشراكات المحلية، وأدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نُقدم قيمة اقتصادية كبيرة، وتمكين الأفراد والشركات في الإمارات.

تُجهز «غوغل» الأفراد في الإمارات بالقدرات الرقمية. يُسلط التقرير الضوء على أنه منذ عام 2018، تم تدريب أكثر من 430,000 فرد على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية، في عام 2024، دعمت منظومة تطبيقات أندرويد وGoogle Play، توفير 30,000 فرصة عمل في الإمارات، وفقاً للتقرير.