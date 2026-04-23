«طيران الإمارات» ثالث أفضل الناقلات عالمياً

حلت «طيران الإمارات» في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة «أفضل 50 شركة طيران في 2026» الصادرة عن مجلة Travel And Tour World، في تأكيد جديد على قدرتها المستمرة في الحفاظ على موقع متقدم بين كبار الناقلات الجوية الدولية.

ويعكس التصنيف الأداء التشغيلي القوي للشركة، إلى جانب شبكتها الواسعة التي تربط دبي بمئات الوجهات حول العالم، فضلاً عن جودة الخدمات التي تقدمها للمسافرين عبر مختلف الدرجات.

ويأتي الإنجاز في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» أداء دور محوري في تعزيز حركة السفر العابرة للقارات، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، الذي يجعلها نقطة وصل طبيعية بين الشرق والغرب.

كما أن استثماراتها المستمرة في تحديث الأسطول وتطوير تجربة العملاء، سواء على متن الطائرات أو في المطارات، أسهمت في ترسيخ سمعتها كإحدى أبرز شركات الطيران العالمية.

وجاءت «الاتحاد للطيران» في المرتبة الثانية عشرة ما يعكس حضورها المتنامي في السوق الدولية.

وقد نجحت الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في إعادة هيكلة عملياتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وتحسين الربحية، إلى جانب تطوير شبكة وجهاتها وخدماتها.

وتصدر التصنيف «دلتا إيرلاينز» الأمريكية القائمة، تلتها «الخطوط السنغافورية» في المركز الثاني، ثم «الخطوط الكندية» في المركز الرابع، تلتها «القطرية»، و«التركية» في المركزين الخامس والسادس على التوالي.