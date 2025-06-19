21.8 مليار درهم مساهمة غوغل في اقتصاد الإمارات عام 2024

أطلقت «غوغل» تقرير أثر «غوغل الاقتصادي»، وهو تقرير أجرته وكالة الأبحاث «بابليك فيرست»، يستعرض كيف ساهمت منتجات الشركة «البحث، والخرائط، والأدوات الإعلانية، غوغل باي ويوتيوب»، في مساعدة الأفراد والشركات المحلية وصنّاع المحتوى والمطورين في الإمارات على مدار عام 2024.

يُسلط التقرير الضوء على كيف تُعزّز أدوات ومنتجات «غوغل» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الحياة اليومية والإنتاجية للأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات، ما يدفع النمو الاقتصادي الكلي. وتُقدر «بابليك فيرست» أن «غوغل» ساهمت بمبلغ يُقدر بـ 21.8 مليار درهم في اقتصاد الإمارات عام 2024.

وقال أنطوني نقاش المدير العام لـ «غوغل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ «البيان»: حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإمارات، إن الرحلة بدأت فعلياً منذ عام 2017، عندما عيّنت الدولة وزيراً مختصاً بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس مدى الرؤية المستقبلية للحكومة. وأضاف: ما أدهشني هو مدى الجدية في بناء استراتيجية وطنية واضحة، تشمل تطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، وعقد شراكات مع شركات رائدة مثل غوغل، لضمان تحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنطوني نقاش أن التقرير يعكس استثمارنا في تسريع رحلة الدولة الطموحة نحو اقتصاد متنوع، مدعوم بالذكاء الاصطناعي. من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، والشراكات المحلية، وأدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نُقدم قيمة اقتصادية كبيرة، ونعمل على تمكين الأفراد، والشركات، والمجتمعات في الإمارات.

تُجهز «غوغل» الأفراد في الإمارات بالقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي اللازمة لاقتصاد الغد. يُسلط التقرير الضوء على أنه منذ عام 2018، تم تدريب أكثر من 430,000 فرد في الإمارات، على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية، من خلال مبادرة غوغل الرئيسة للتدريب «مهارات من غوغل». يشمل هذا الجهد، تمكين نظام بيئي متنوع وناضج للمطورين. في عام 2024، دعمت منظومة تطبيقات Android وGoogle Play، توفير 30,000 فرصة عمل في الإمارات، وفقاً للتقرير.

أجرت بابليك فيرست مسحًا لـ 1,110 بالغًا عبر الإنترنت في الإمارات ومسحًا لـ 389 من قادة الأعمال في الإمارات. تم إجراء هذه الاستطلاعات باللغتين الإنجليزية والعربية في مارس 2025. تم ترجيح جميع النتائج باستخدام التكييف التناسبي التكراري، أو 'Raking'. تم ترجيح نتائج البالغين عبر الإنترنت حسب العمر والجنس والمستوى التعليمي والمنطقة لتتناسب مع النسب الممثلة على المستوى الوطني. تُقدم المنهجية الكاملة في التقرير. تُستمد التقديرات الاقتصادية من مصادر رسمية ومعلومات Public First الخاصة.

أبرز نتائج التقرير

تسهيل الحياة اليومية للأفراد في الإمارات

تُوفر خدمات غوغل للمستخدمين فوائد بقيمة 683 درهم إماراتي شهريًا في المتوسط للشخص العادي في الإمارات.

أفاد 63% من البالغين في الإمارات أنهم استخدموا Gemini، مساعد Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وافق 90% من المستخدمين على أن Gemini ساعدهم ليكونوا أكثر إنتاجية.

وافق 71% من المستخدمين على أن Gemini أسهل في الاستخدام باللغة العربية من روبوتات الدردشة الأخرى المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

يوافق 50% من البالغين في الإمارات على أن محرك بحث Google يُعد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.

أفاد 89% من البالغين في الإمارات أن خرائط Google و/أو Waze كانتا مفيدتين جدًا عندما كانوا يتجنبون التوهان.

وافق 90% من البالغين في الإمارات على أن القدرة على إجراء الدفعات غير التلامسية على الأجهزة المحمولة من خلال تطبيقات مثل GPay أو GWallet تُسهّل حياتهم.

دعم نمو الشركات في الإمارات

يُفيد 91% من الشركات في الإمارات استخدام أداة ذكاء اصطناعي واحدة على الأقل في سير عملها.

قال 73% من الفئة العمرية 18-24 عامًا إنهم يستخدمون بحث Google أسبوعيًا على الأقل للتسوق أو تصفح المنتجات عبر الإنترنت.

يستخدم 80% من البالغين في الإمارات خرائط Google و/أو Waze مرة واحدة على الأقل شهريًا للعثور على نشاط تجاري محلي.

قال 86% إنهم تحققوا من تقييمات غوغل قبل زيارة مكان أو نشاط تجاري مرة واحدة على الأقل شهريًا.

يستخدم 94% من البالغين في الإمارات بحث غوغل مرة واحدة على الأقل شهريًا لمقارنة أسعار المنتجات والخدمات.

قال 97% من العاملين في القطاع العام في الإمارات إن أدوات غوغل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم في العمل.

تمكين المجتمعات في الإمارات

ولد اقتصاد تطبيقات Android أكثر من 455 مليون درهم إماراتي من الإيرادات للمطورين المقيمين في الإمارات عام 2024.

يوجد أكثر من 600 قناة YouTube في الإمارات لديها أكثر من مليون مشترك، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.

دربت مبادرة أخبار Google أكثر من 20,000+ صحفي وطالب صحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في الإمارات.