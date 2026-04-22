شراكة الإمارات وكوريا حيز التنفيذ أول مايو

أصدرت جمارك دبي الإعلان الجمركي رقم (09/ 2026) بشأن بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، وذلك استناداً إلى المرسوم الاتحادي المتعلق بالتصديق على الاتفاقية، ووفق كتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأوضح الإعلان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مايو 2026، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من خلال توجيهاتها التنظيمية، ضرورة التزام كافة الإدارات الجمركية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق بنود الاتفاقية بما يضمن التنفيذ الفعال لأحكامها وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أحد منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفذه دولة الإمارات والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول 2031، وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات بما يشمل الطاقة والموارد والصناعات المتقدمة.