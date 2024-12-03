دبي الوجهة الذهبية لمستثمري النمسا الطموحين

إذا كنت مستثمراً في النمسا وتفكر في توسيع آفاق أعمالك، فإن دبي ليست مجرد خيار، إنها الفرصة الذهبية، هذا ما يؤكده ناريك سيراكانيان، رئيس مجموعة «فريدوم إنترناشيونال» التي تتخذ من فيينا مقراً رئيساً لها واختارت دبي مؤخراً منصة للتوسع والابتكار والنمو مستفيدة من البيئة الاستثمارية الرائدة فيها.

لماذا دبي؟ يقول ناريك: «دبي هي أفضل مكان يمكننا فيه تسريع نمو أعمالنا، والمكان المناسب لتكوين شركات يونيكورن من مشاريعنا، وبالفعل افتتحنا مكتبنا مؤخراً في المدينة، ونستعد لتوسيع فريق العمل قريباً»، ويضيف «أي عمل تجلبه إلى هنا سينمو في القيمة، وكما نرى فإن العديد من رواد الأعمال الموهوبين والعلامات التجارية العالمية الكبرى يستمرون في القدوم إلى دبي وحتى أصحاب هذه العلامات التجارية باتوا يعيشون ويستقرون هنا مع عائلاتهم».

ويعبر ناريك عن مشاعره الدافئة تجاه دبي التي زارها في شبابه واستثمر في عقارات نخلة جميرا، وحقق أول نجاحاته المالية في المدينة، قائلاً: نحن نحب دبي، حيث يوجد كل شيء يعمل على مدار 24 ساعة إذا كنت بحاجة إليه، ولديك أشخاص من جميع أنحاء العالم، وتشعر بالأمان، ونظام دفع رائع، والشركات مفتوحة للشراكات، وكلها حديثة وتحاول خلق أشياء مبتكرة جديدة لتصبح رقم واحد. وأكد ناريك، لهذا السبب نعتقد أننا نطابق تماماً أجواء دبي واتجاهها مع إرادتنا لتقديم أحدث التقنيات الراقية وأحدث المفاهيم وأحدث التصاميم والمنتجات والخدمات عالية الجودة فقط.

الاستثمار في دبي

وفي حديثه عن مجموعة فريديوم الدولية، قال ناريك: «إن المجموعة هي شركة استثمارية تدير أصولاً تقدر بعدة مليارات من الدولارات، ونحن نطور أعمالنا في 19 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وسنغافورة وفيتنام وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وحتى الآن، تتكون محفظة استثمارات الشركة من 48 مشروعاً، تم إطلاق 11 منها بالفعل في السوق».

وأضاف: «لطالما كنا نبحث عن مشاريع تتميز بالابتكار وقابلية التوسع والأهمية الاجتماعية، نستثمر في الإمارات خاصة لكون الناس يقدرون المشاريع طويلة الأمد المهمة بالنسبة لنا، ويهدف مشروعنا الجديد qTest إلى التوسع في الإمارات أيضاً، كما أننا نعتزم تقديم تطبيق من شأنه أن يحدث ثورة في نموذج التسويق للمطاعم ومراكز الترفيه، نحن نطور هذا التطبيق في دبي وسنطلقه هنا لأن هذا هو أفضل مكان لبدء هذا العمل الجديد».

وكشف ناريك أنه بحلول نهاية عام 2025، سنكون قد استثمرنا حوالي 15 مليون دولار (55 مليون درهم) في الإمارات، بشكل رئيسي في العقارات، وتأسيس فريقنا المحلي، ومنصات البرمجيات لدينا، والتقنيات المتطورة والترويج للسوق، وستصل استثماراتنا لعامي 2025 - 2026 إلى 50 مليون دولار، وستشمل نشر مجموعة منتجاتنا الصيدلانية التي تتوافق تماماً مع اتجاه دبي لتطوير قطاع الصحة.

وذكر ناريك أن أعمالنا القائمة على تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا بالكامل ستتخذ من دبي مقراً لإطلاق أحدث تطبيقات منصات الهواتف المحمولة في السوق، وهذا لأن توجهات العميل هنا نحو الخيارات الأكثر تقدماً.

بين فيينا ودبي

وحول أوجه المقارنة في الاستثمارات وإدارة الأعمال بين فيينا ودبي، قال ناريك: يعرف الجميع سبباً وجيهاً لاختيار دبي، فهنا يمكنك تطوير عملك بطريقة ضريبية واضحة ومباشرة، ولكن هناك الكثير غير ذلك، فدبي منفتحة على كل ما هو جديد، وهناك طاقة جديدة في كل الناس، وترى خيارات للتطوير في كل مكان، أما النمسا فهي أكثر تقليدية وتماسكاً، وتتوافق أكثر مع طبيعة شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك التقليدية، في حين تبدو دبي الأرض المثالية للشركات الناشئة.

وأضاف ناريك: «وهناك أيضاً جانب آخر، فقد بدأ العديد من رجال الأعمال أو ببساطة الأشخاص الذين يعملون في أماكن راقية الذين اعتدت مقابلتهم في سردينيا وموناكو وكورشوفيل في القدوم إلى دبي، لأن هذا هو المكان الذي يؤمن فيه الجميع بالنمو.

وأوضح: «أنا شخصياً أحب البقاء في دبي أيضاً بسبب الشمس والمحيط، بينما أحب النمسا في الشتاء لفرص التزلج ومن مايو إلى أكتوبر لمناخها».

وسنطلق قريباً تطبيق Firstline أيضاً في الربع الأول من عام 2025 وهو تطبيق جوال يجعل من الملائم حقاً العثور على أفضل المواقع في مدينتهم، والشراء بأسعار رائعة، وكسب إيرادات إضافية على مشتريات أصدقائهم، بحسب ناريك.