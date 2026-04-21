"الاقتصاد" تدعو إلى التوقّف الفوري عن استخدام أكواب Flying Tiger

في إطار حرصها على سلامة المنتجات في الأسواق، دعت وزارة الاقتصاد والسياحة جميع المستهلكين إلى التوقّف الفوري عن استخدام الأكواب الزجاجية سعة 220 مل من علامة Flying Tiger (الأرقام المحدّدة في المنشور)، والتي تم تداولها خلال عامي 2024 و2025.

وعللت الوزارة الإجراء بأنه يأتي نتيجة احتواء الطباعة الخارجية للمنتج على نسب مرتفعة من الرصاص والكادميوم، بما قد يترتب عليه مخاطر صحية.

وحثت الوزارة المستهلكين على التخلّص من المنتج فوراً، مؤكدةً استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.