«راكز» تنظم جلسة متخصصة لدعم الشركات الناشئة في بناء هياكل تشغيلية

عززت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» جهودها لتطوير بيئة أعمال قائمة على الكفاءة التشغيلية، من خلال تنظيم جلسة متخصصة ركزت على تمكين الشركات الناشئة من بناء هياكل تشغيلية مؤسسية تدعم التوسع، وسلطت الجلسة الضوء على تحدٍ رئيسي يتمثل في الاعتماد المفرط على المؤسسين، مقابل الحاجة إلى تبني أنظمة تشغيل منظمة تضمن استمرارية الأعمال وتعزز قدرتها على النمو. وجمعت الجلسة، التي عُقدت تحت عنوان «من العشوائية إلى التنظيم: كيف تحافظ على صفو أعمالك وسط الضغوطات»، نخبة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار بمقر مركز كومباس للأعمال، وناقش المشاركون آليات التحول من نماذج الإدارة القائمة على ردود الفعل إلى أنظمة تشغيل مؤسسية قائمة على إجراءات واضحة ومنهجيات قابلة للتطبيق.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: نحرص في راكز على تمكين الشركات من العمل بوضوح ومرونة وثقة في مختلف مراحل نموها، من خلال تطوير مبادرات نوعية تزود رواد الأعمال بالأدوات والمعرفة اللازمة لبناء أسس مؤسسية قوية وتحقيق نمو مستدام، وتأتي هذه الجلسات ضمن جهودنا لمساعدة الشركات على تحويل الأفكار العملية إلى تطبيقات يومية قابلة للتنفيذ.

وأكد المتحدثون أن العقبة الأساسية لا تكمن غالباً في ضعف الطلب، بل في تركز المعرفة والقرارات والعمليات الجوهرية بيد المؤسس، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الكفاءة ويحد من فرص التوسع المستدام.

وسلطت الجلسة الضوء على أمثلة عملية تُظهر كيف يمكن لخطوات تنظيمية بسيطة، مثل توثيق الإجراءات الأساسية وتحديد الأدوار والمسؤوليات، أن تُحدث تحولاً ملموساً في كفاءة الأداء وتعزيز استقلالية فرق العمل، كما تم طرح إطار عملي يركز على وضوح المهام وآليات التنفيذ والمسؤوليات، بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. وتطرقت المناقشات إلى أهمية بناء أنظمة تشغيل مرنة وقابلة للتوسع، لا تعتمد بالضرورة على أدوات معقدة أو استثمارات كبيرة، بل على تنظيم المعرفة وتوثيقها ضمن إجراءات قابلة للتكرار، ويسهم هذا النهج في تقليل الهدر، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق نتائج أكثر استقراراً، فضلاً عن تمكين المؤسسين من التركيز على الجوانب الاستراتيجية للنمو بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التشغيلية اليومية.

وتندرج الجلسة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها «راكز» بهدف تقديم رؤى عملية تواكب تطورات بيئة الأعمال، وتوفير منصات تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز تنافسية الشركات في بيئة اقتصادية متسارعة.