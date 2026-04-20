عقارات دبي تستهل الأسبوع بانطلاقة قوية وتصرفات 4.95 مليارات

سجلت التصرفات العقارية في دبي مع انطلاقة الأسبوع أداءً قوياً، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.95 مليارات درهم عبر 1361 صفقة، ما يعكس استمرار النشاط الملحوظ في السوق العقاري وتنوعه بين المبيعات والرهون والهبات.

واستحوذت المبيعات على الحصة الأكبر بقيمة 3.55 مليارات درهم نتجت عن 909 صفقات، توزعت على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، تصدرتها «بزنس بارك» بنحو 530.2 مليون درهم، تلتها نخلة جبل علي بقيمة 327 مليون درهم، ثم جزر دبي بـ 315 مليون درهم، والخليج التجاري بـ 248.2 مليون درهم، إضافة إلى جبل علي الأولى بـ 145 مليون درهم، ومدينة المطار بـ112 مليون درهم. ويعكس هذا التوزيع استمرار الطلب على المشاريع الكبرى والمناطق الواعدة، إلى جانب اهتمام المستثمرين بالفرص العقارية المتنوعة التي توفرها دبي، سواء في القطاع السكني أو التجاري.

في المقابل، بلغت قيمة الرهون العقارية 981 مليون درهم من خلال 283 معاملة، وجاءت أبرزها في البرشاء هايتس بقيمة 220 مليون درهم، والخليج التجاري بـ 188 مليون درهم، وجبل علي الصناعية الأولى بـ 104 ملايين درهم، وراس الخور الصناعية الثانية بـ 80 مليون درهم، ما يشير إلى استمرار نشاط التمويل العقاري وثقة المؤسسات المالية في السوق.

أما الهبات، فقد سجلت 415.4 مليون درهم عبر 169 صفقة، تصدرتها مدينة دبي الملاحية بـ219 مليون درهم، تلتها نخلة جبل علي بـ59.4 مليون درهم، ثم دبي هاربور بقيمة 45.2 مليون درهم، ما يعكس استمرار حركة نقل الملكيات بين الأفراد والشركات.

ويؤكد هذا الأداء القوي أن السوق العقاري في دبي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية جاذبة، مدعوماً ببنية تشريعية مرنة، ومشاريع تطويرية كبرى، وطلب متنامٍ من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعزز استدامة النمو ويمنح السوق قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.