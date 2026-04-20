جمارك رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية

وقّعت جمارك رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) التابعة لشركة سفن إكس (7X)، بهدف تطوير منظومة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالشحن والتخليص الجمركي، في خطوة تعكس توجهات حكومة رأس الخيمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز لوجستي متقدم إقليمياً ودولياً.

تم توقيع المذكرة بين الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، وطارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وتأتي المذكرة ضمن رؤية مشتركة تستهدف تطوير آليات الشحن المحلي والدولي، وتحسين إدارة وتشغيل المستودعات الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة رأس الخيمة ورفع كفاءة بيئة الأعمال فيها.

وتركز بنود التعاون على دعم التكامل بين الأنظمة الرقمية للطرفين، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، بما ينعكس على تسريع الإجراءات وتبسيطها، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف فئاتهم.كما يشمل التعاون تطوير خدمات الشحن والتخليص الجمركي، وتعزيز حركة البضائع عبر المنافذ البحرية والجوية في الإمارة، إلى جانب توفير حلول شحن متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين بنظامي الدفع النقدي والائتماني، بما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز كفاءة الموانئ في رأس الخيمة.

وتنص المذكرة كذلك على بحث فرص توسيع نطاق التعاون ليشمل تعزيز دور الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) كمجمّع وطني متكامل لخدمات شحن البضائع والطرود على مستوى دولة الإمارات، بما يسهم في بناء شبكة لوجستية مترابطة تربط إمارة رأس الخيمة ببقية إمارات الدولة والأسواق العالمية.

ويعكس التعاون التزام الجانبين بدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم توجهاتها نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية.