بيع قطعة أرض في نخلة جبل علي بدبي بقيمة 323 مليون درهم

سجلت دبي صباح اليوم صفقة بيع لأرض في نخلة جبل علي بقيمة 323 مليون درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مؤشر جديد على الزخم المتصاعد الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، واستمرار الطلب القوي.

وتبلغ مساحة الأرض 225896 قدما مربعا (20986 مترا مربعا)، ليصل سعر القدم المربع إلى نحو 1430 درهماً، فيما بلغ سعر المتر المربع حوالي 15390 درهماً.

وتعد هذه الصفقة الأعلى من حيث القيمة في نخلة جبل علي منذ بداية العام الجاري، حيث سجّل المشروع منذ يناير 2026 حتى الآن نحو 258 صفقة بيع، بإجمالي 5.4 مليارات درهم.

وكانت نخلة جبل علي قد سجلت خلال عام 2025 نحو 772 صفقة بيع عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار درهم (4.76 مليارات دولار)، في تأكيد على مكانتها المتنامية كإحدى أبرز الوجهات العقارية في دبي، والمدعومة بمشروعات تطويرية واسعة ورؤية عمرانية طويلة الأمد.