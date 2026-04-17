اقتصادية رأس الخيمة تنجز 10755 معاملة رقمية في الربع الأول

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أداءً متقدماً في مجال التحول الرقمي، بعدما استقبلت 10755 طلباً إلكترونياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على الخدمات الذكية وتطور بيئة الأعمال في الإمارة.

وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة في الدائرة، أن الطلبات توزعت عبر قنواتها الرقمية بين تجديد الرخص التجارية، وإصدار رخص جديدة، إلى جانب معاملات تعديل الرخص، ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتزايد إقبال مجتمع الأعمال على الحلول الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة.

وأكدت العيان، أن نسبة إنجاز الخدمات الإلكترونية بلغت 100 %، في دلالة على كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة، وسلاسة الإجراءات التي تمكن المتعاملين من إتمام معاملاتهم بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، الأمر الذي يعزز تجربة المتعامل ويرفع مستويات الرضا.

وأضافت: يأتي الأداء في ظل توفير الدائرة باقة متكاملة تضم 53 خدمة إلكترونية، صُممت لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة.

وأكدت مدير إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، أن الدائرة تواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص التجارية وتعزيز سهولة الوصول إليها، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى ترسيخ التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

وتواصل الدائرة تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو التحول الذكي، ويعزز من جاذبية رأس الخيمة وجهة رائدة للاستثمار وممارسة الأعمال.