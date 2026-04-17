الإمارات.. الذهب والفضة يسجلان تراجعاً طفيفاً مع استمرار الاستقرار

شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعاً طفيفاً اليوم الجمعة، في ظل تحركات محدودة في الأسواق العالمية، متأثرةً بتقلبات سعر الدولار وتغيرات الطلب على المعادن الثمينة.

ويأتي هذا الانخفاض ضمن نطاق ضيق، ما يعكس استمرار حالة الاستقرار النسبي دون تسجيل تقلبات حادة في الأسعار، الأمر الذي يمنح المستثمرين رؤية أوضح عند اتخاذ قرارات الشراء أو التحوط.

الذهب:

عيار 24: 578.75 درهما

عيار 22: 536.00 درهما

عيار 21: 514.00 درهما

عيار 18: 440.50 درهما

الفضة

سعر الأونصة: 290.17 درهما

سعر الجرام: 9.33 دراهم

سعر الكيلو: 9329.18 درهما