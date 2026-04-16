90 مليار درهم تسهيلات مصرفية جديدة للشركات الصناعية والتجارية

حصلت الشركات الصناعية والتجارية بالإمارات على ائتمان جديد بقيمة 90 مليار درهم خلال عام من حوالي 61 بنكاً تعمل في السوق المحلي.

ووفق بيانات رسمية للقطاع المصرفي بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للإئتمان المصرفي لتلك الشركات 940 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، فيما كانت هي الفئة الأكبر استفادة من حيث حجم الإئتمان الممنوح من مصارف الدولة بحوالي 36 % من إجمالي الإئتمان المصرفي بشكل عام، وشملت تلك الشركات كافة شركات القطاعين العاملين بالدولة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن الشركات الصناعية والتجارية قد رفعت الرصيد التراكمي لإئتمانها بنحو 10 % على أساس سنوي في فبراير الماضي.

وكانت البنوك الوطنية الإماراتية المانح الأكبر لتمويلات الشركات العاملة في السوق المحلي بحصة 91 % من إجمالي رصيد التمويلات التراكمي الحاصلة عليه الشركات التجارية والصناعية بإجمالي 856.1 مليار درهم مرتفعاً على أساس سنوي 18 % حتى فبراير الماضي، حيث منحت 78 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام، في المقابل كانت 9 % من إجمالي التمويلات ممنوحة من قبل البنوك الأجنبية بقيمة نحو 83.5 مليار درهم مرتفعة على أساس سنوي 6.1 %.

وبلغت حصة توازي 18 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية للشركات هي تمويلات ذات صبغة إسلامية، حيث بلغت التمويلات الإسلامية لها 167 مليار درهم، ونما الرصيد التراكمي 6.6 % على أساس سنوي في مقابل تمويلات البنوك التجارية لتلك الشركات التي نمت على أساس سنوي 10.4 % لتتجاوز حصتها الإجمالية 773 مليار درهم في فبراير الماضي.

أما على صعيد التوزيع الجغرافي لمنح التمويلات فقد بلغت حصة بنوك دبي من تمويلات المصارف لشركات القطاع التجاري والصناعي في الإمارات 43 % من إجمالي التمويلات برصيد تراكمي تجاوز بدوره 406 مليار درهم، حيث نما إجمالي تمويلات بنوك الإمارة للشركات بأكبر نسبة نشاط لتلك التمويلات 12.6 % على أساس سنوي في فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.